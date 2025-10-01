Il nerazzurro trionfa in Champions League, vittorie da urlo per Inter e Atalanta. Chivu e Juric esultano

Il secondo turno della ‘Fase campionato’ della Champions League premia Inter e Atalanta che superano rispettivamente Slavia Praga e Bruges

Non poteva iniziare meglio per il calcio italiano la seconda giornata della cosiddetta ‘fase campionato’ della Champions League. Martedì sera sono scese in campo le due squadre nerazzurre, l’Inter vice campione d’Europa e l’Atalanta di Ivan Juric.

I primi ospitavano al Meazza i non irresistibili ceki dello Slavia Praga, mentre Pasalic e compagni hanno ricevuto al Gewiss Stadium il temibile Bruges. Molto più sofferta è stata la vittoria dei bergamaschi, che avevano la necessità di conquistare tre punti dopo il 4-0 incassato all’esordio contro il Paris Saint Germain.

Nel primo tempo della partita però sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio con Tzolis, una rete che ha gelato l’intero stadio e gettato nello sconforto calciatori e staff tecnico. L’Atalanta ha poi continuato a soffrire la rapidità e l’organizzazione di gioco dei belgi.

Il finale degli orobici è stato a dir poco pirotecnico: al 74′ è arrivato il pareggio grazie a un rigore trasformato da Samardzic mentre a tre minuti dalla fine a scatenare l’entusiasmo dei tifosi è stato il solito Pasalic con un colpo di testa sotto misura.

Un successo di vitale importanza per l’Atalanta

Cin questi tre punti l’Atalanta torna certamente in corsa quanto meno per un posto nei playoff a cui, ricordiamo, si qualificano le squadre che si piazzano tra il 9/o e il 16/o posto nella classifica generale. La squadra di Juric ha tutte le potenzialità pe centrare l’obiettivo.

Il tecnico croato, allievo prediletto di Gian Piero Gasperini, sembra aver battuto lo scetticismo e le tante perplessità di tifosi e addetti ai lavori e sta dimostrando con i fatti di essere perfettamente in grado di allenare una squadra forte e competitiva come l’Atalanta.

L’Inter a valanga, Chivu ha convinto tutto

Chi invece ha tutte le possibilità di entrare tra le migliori 8 squadre della ‘Fase campionato’ è l‘Inter vice campione d’Europa, considerata da critici e osservatori una delle favorite per la conquista del trofeo. Dopo le due sconfitte consecutive incassate contro Udinese e Juventus i nerazzurri hanno cambiato marcia avendo iniziato ad assimilare le idee del nuovo allenatore.

Cristian Chivu sembra aver conquistato la fiducia dello spogliatoio e il secco 3-0 rifilato allo Slavia Praga ne è una conferma. Tra le tante buone notizie, oltre ai 6 punti conquistati in due giornate, il ritorno al gol di Lautaro Martinez autore di una splendida doppietta.