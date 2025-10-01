Il Maestro torna in panchina: Giampaolo firma un precontratto | Ufficialità lunedì mattina

Mister Marco Giampaolo è pronto a fare ritorno in Serie A, tanto che avrebbe già firmato un precontratto: l’annuncio ufficiale è atteso per lunedì mattina.

Sono tanti gli allenatori che nel corso del tempo sono stati spesso e volentieri sottovalutati, e che hanno avuto una carriera inferiore a quella che si sarebbero meritati. Uno di questi è senza dubbio Marco Giampaolo. Dopo una lunga gavetta, il tecnico ha iniziato a farsi notare in Serie A, facendo molto bene soprattutto alla Sampdoria. Quanto di buono fatto gli è valso la chiamata di una big come il Milan.

In rossonero però le cose non sono andate molto bene. Infatti il Diavolo stava vivendo un periodo piuttosto difficile nella propria storia, e il mister non è riuscito ad invertire questa tendenza, pagando in prima persona con l’esonero. In seguito l’allenatore è tornato in panchina in altri club. L’ultima volta lo scorso anno a Lecce.

Giampaolo anche in Salento è stato autore di un vero e proprio miracolo, che ha portato i giallorossi ad una salvezza che pareva ormai insperata. Al termine della stagione però lui e la società pugliese non sono riusciti ad arrivare ad un accordo, e le strade si sono separate. Adesso però, dopo qualche mese di pausa, l’ex allenatore di Samp e Milan è pronto a tornare in pista.

Giampaolo di nuovo in panchina

Non sono poche le panchine di Serie A che al momento stanno traballando. E di conseguenza gli allenatori liberi hanno già iniziato a drizzare le antenne, sperando in una chiamata.

Tra questi c’è appunto come detto Marco Giampaolo, che addirittura già lunedì mattina potrebbe essere presentato ufficialmente dal club. Ma di quale stiamo parlando?

Ufficialità attesa per lunedì mattina

Una delle squadre che potrebbe ben presto cambiare allenatore è il Torino. Marco Baroni è infatti a forte rischio dopo il pessimo avvio di campionato, e di conseguenza un risultato negativo nel match di sabato pomeriggio contro la Lazio potrebbe portare al suo esonero.

A quel punto, Urbano Cairo, per evitare il rischio di rimanere insabbiati in bassa classifica, chiamerebbe un profilo esperto, e che conosce già l’ambiente, come Giampaolo, il quale già nella mattinata di lunedì sarebbe presentato alla stampa, per poi condurre il primo allenamento.