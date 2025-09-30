ULTIM’ORA FERRARI: Hamilton salta il Gran Premio di Singapore | Lo ha annunciato a Vasseur

Clamoroso in casa Ferrari, Lewis Hamilton costretto a saltare il Gran Premio di Singapore. La notizia è arrivata anche a Vasseur, ecco come stanno le cose.

La stagione in casa Ferrari è stata ben al di sotto delle aspettative di team e tifosi. L’entusiasmo generato dall’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton è ben presto scemato di fronte alle evidenti lacune delle monoposto rosse. Anche nell’ultima tappa del Mondiale il rendimento dei piloti è stato deludente.

A Baku la scuderia italiana ha commesso pesanti errori. Charles Leclerc è finito a muro nel Q3. Lewis Hamilton non è andato oltre il Q2. Il team ha sbagliato l’assetto e la strategia nella tappa azera, oltre a soffrire la mancanza di passo in gara.

La prossima tappa del Mondiale è in programma il primo weekend di ottobre a Singapore e la domanda che aleggia intorno al team di Maranello è chiara: che tipo di gara affronterà la Ferrari? Guardando alla scorsa stagione, Leclerc terminò quinto la sua gara, mentre Sainz si piazzò settimo.

Non le migliori premesse in casa Ferrari in vista della sedicesima edizione del GP di Singapore. La scuderia è chiamata al tutto per tutto per riscattare la magra figura di Baku. Mentre Verstappen torna clamorosamente in corsa per il titolo, alle rosse non resta che evitare che la stagione naufraghi nel peggiore dei modi.

Ferrari verso Singapore: spunta il dramma per Hamilton

La scuderia di Maranello è stata superata anche nel secondo posto della classifica costruttori dalla Mercedes di Russel e Antonelli. Singapore ha dunque il sapore di ultima spiaggia per il team guidato da Frederic Vasseur.

Nella marcia di avvicinamento a Singapore spunta un grave problema per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha lanciato il grido d’allarme sui social, che riguarda una delle mascotte del paddock Ferrari.

Hamilton in ansia per l’amato cane Roscoe

Il pilota britannico ha condiviso sui social la foto del suo amato cane Roscoe, alle prese con un ricovero in un ambulatorio veterinario. Hamilton ha scritto: “ Sono state ore spaventose, vi prego tutti di avere Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere.”

Il bulldog del sette volte campione del mondo ha nuovamente problemi di salute, dopo che in aprile aveva superato una polmonite. Se la situazione dovesse precipitare non è escluso che Hamilton rinunci alla prossima tappa del Mondiale.