Torna la magia della Champions League: oggi in campo Atalanta e Inter | Domani tocca a Juve e Napoli

Oggi al via la seconda giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie: tanti big match e sfide interessanti, tra cui quelli delle italiane.

La coppa dalle grandi orecchie torna protagonista. Nella giornata di oggi infatti prenderà il via la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, che vedrà impegnate le quattro squadre italiane partecipanti: Atalanta, Inter, Napoli e Juventus. Le partite si svolgeranno come al solito tra oggi e domani, e per le italiane è un’occasione per confermare buoni risultati o per reagire a eventuali passi falsi iniziali.

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:45, l’Atalanta ospiterà il Brugge in casa, a Bergamo. I nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta subita all’esordio contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Questa sera invece alle 21:00 scenderà in campo l’Inter. I meneghini giocheranno a San Siro contro lo Slavia Praga, dopo aver vinto la prima partita di Champions contro l’Ajax.

L’attesa cresce sempre di più dunque per le due nerazzurre, che vorranno fare il massimo per portare a casa un risultato positivo, e continuare la propria corsa per qualificarsi al turno successivo della competizione. Nella giornata di domani, mercoledì, invece toccherà alla Juventus e al Napoli

Domani in campo bianconeri e partenopei

Nella serata di domani dunque come detto toccherà alle altre due italiane. Alle 21:00 il Napoli giocherà in casa contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Conte cerca riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City, arrivata anche a causa del fatto che la squadra è rimasta in inferiorità numerica.

Alla stessa ora poi, dunque sempre alle 21:00, la Juventus sarà invece impegnata in trasferta contro il Villarreal. I bianconeri nell’esordio hanno pareggiato 4-4 con il Borussia Dortmund e puntano a ottenere un risultato positivo fuori casa, anche se non sarà facile visto lo stato di forma degli spagnoli.

Le altre sfide della seconda giornata

Ovviamente oltre alle italiane scenderanno in campo anche le altre squadre, che daranno vita a diversi match interessanti. Martedì ad esempio la sfida da tenere d’occhio è quella tra il Galatasaray e il Liverpool.

Il big match del secondo turno è però atteso di sicuro per domani sera, quando scenderanno in campo il Barcellona e il PSG.