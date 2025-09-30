Mondo Juventus senza parole: accuse di violenza domestica | Il Tribunale lo ha già condannato

Il mondo della Juventus resta sbigottito dopo la condanna ufficiale per violenza domestica. Le accuse sono gravissime, ecco la ricostruzione dei fatti.

Le vicende processuali sconvolgono ancora una volta il mondo Juventus. Nel 2019, la polizia ha arrestato 12 ultras della Juventus nell’ambito dell’operazione “Last Banner”, coordinata dalla procura di Torino. Gli arrestati erano esponenti di cinque gruppi organizzati del tifo bianconero.

Le accuse mosse contro di loro includevano associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. L’indagine è stata avviata circa un anno prima degli arresti, dopo che la Juventus stessa aveva denunciato le pratiche estorsive messe in atto dagli ultras per riottenere vantaggi precedentemente concessi e poi interrotti.

La polizia ha eseguito in quella circostanza perquisizioni in diverse città italiane, coinvolgendo 37 persone legate ai gruppi ultras. La società bianconera denunciò le pratiche criminali messe in atto da parte della tifoseria, aiutando gli investigatori a chiudere l’operazione.

Precedentemente un ex calciatore juventino finì nei guai con la legge. Parliamo di Michele Padovano, che ha affrontato un processo per traffico di hashish nel 2006, venendo inizialmente condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Tuttavia, dopo 17 anni di procedimenti legali, è stato assolto definitivamente dalla Corte suprema di cassazione nel 2021, con conferma in appello nel 2023.

Violenza domestica, c’è la condanna ufficiale: c’entra la Juve

Questi casi non hanno coinvolto direttamente la dirigenza bianconera, ma hanno comunque impattato sul mondo juventino in generale. Ora emerge una nuova condanna ufficiale, con la Vecchia Signora indirettamente tirata in causa nell’accusa di violenza domestica.

Il Tribunale di Torino ha infatti condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione un carabiniere cinquattasettenne, denunciato per maltrattamenti domestici dalla moglie.

Maltrattamenti sulla moglie, arrestato carabiniere juventino

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa tra i tanti episodi di violenza subiti dalla moglie dell’agente ce n’è uno che chiama in causa proprio la Juventus. Nel 2013, nel corso di una sfida tra la Juve e il Napoli, la donna ha fatto una battuta sulla possibile sconfitta della squadra bianconera.

Di tutta risposta il carabiniere colpì con un pugno la consorte. Questo è solo uno degli episodi di vessazioni ed insulti che hanno fatto scattare la condanna nei confronti dell’agente tifoso della Vecchia Signora.