Lo volevano tutti, ora Vieira è vicino all’esonero | Il Genoa ha scelto il suo sostituto

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio la panchina di Patrick Vieira è a rischio. La dirigenza sta pensando seriamente all’esonero

L’estate scorsa in seguito all’eccellente lavoro svolto alla guida del Genoa subentrando ad Alberto Gilardino a stagione ampiamente in corso, Patrick Vieira era entrato nel mirino di club di prima fascia del nostro campionato.

Due big in particolare lo avevano inserito nel novero degli allenatori a cui affidare la panchina in vista della nuova stagione. Non è un mistero infatti che Inter e Roma in tempi diversi avessero preso in considerazione il profilo dell’ex centrocampista di Arsenal e Juventus.

Nerazzurri e giallorossi hanno poi scelto diversamente e Vieira è rimasto a Genova, peraltro senza nutrire alcun rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato. Sono però bastate le prime 5 giornate di campionato per rendere traballante la sua posizione in panchina.

Il Genoa infatti in seguito alla pesante sconfitta rimediata lunedì sera a Marassi contro la Lazio di Maurizio Sarri occupa l’ultimo posto in classifica in coabitazione con Pisa e Lecce. E domenica prossima i rossoblù sono attesi da una proibitiva trasferta al Maradona.

Genoa in crisi, Vieira è realmente a rischio

Il rischio che i liguri restino con 2 soli punti in classifica dopo la sfida contro i campioni d’Italia appare quanto mai concreto. E a quel punto approfittando della seconda sosta per le nazionali è possibile che la dirigenza opti per l’esonero di Vieira.

Da allenatore desiderato dalle grandi del nostro campionato a tecnico esonerato dopo appena un mese e mezzo di campionato. Rischia di essere questo il destino dell’ex stella del calcio francese, che ambisce (o ambiva…) a sedersi sulla panchina di qualche big del calcio europeo.

Il Genoa è già in cerca del sostituto, spuntano due favoriti

Sta di fatto che da quanto trapela già in questi giorni il presidente del Genoa, l’imprenditore rumeno Dan Sucu, sarebbe alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la guida della squadra per il resto della stagione.

Da qualche ora sta circolando con particolare insistenza il nome di Alessandro Nesta, reduce da un’esperienza al Monza non proprio soddisfacente. Sullo sfondo poi resta ma con molte meno chance di andare in porto la candidatura del ‘solito’ Daniele De Rossi. Il favorito numero uno ad oggi sarebbe proprio l’ex difensore di Lazio e Milan.