DISASTRO MUSETTI: l’ATP annuncia la squalifica | Torna in campo solo nel 2026

Guai in vista per Lorenzo Musetti, finito nella bufera. Il tennista di Carrara si è reso protagonista di uno scivolone da dimenticare presto

Comunque vada a finire sarà un 2025 da ricordare per Lorenzo Musetti. Il 23enne tennista di Carrara ha disputato un’annata a dir poco straordinaria, salendo a metà stagione al 6/o posto nel Ranking ATP. Un traguardo, anche se parziale, di alto livello.

In un certo senso Musetti ha preso il posto di Matteo Berrettini che tra il 2021 e il 2022 era riuscito ad occupare la medesima posizione nella classifica mondiale. Tifosi e appassionati sperano che il giovane tennista toscano continui a progredire senza incappare in troppi passaggio a vuoto.

In questi giorni l’atleta carrarino è impegnato in un torneo di una certa importanza: trattasi dell’ATP 500 di Pechino, l’evento tennistico di maggior interesse nel Paese del Dragone in cui proprio Musetti insieme a Jannik Sinner è uno dei favoriti per la vittoria finale.

Qualche giorno fa però il tennista toscano è incappato in uno scivolone dialettico che rischia di compromettere il suo percorso agonistico e non soltanto in Cina, ma anche se non soprattutto nelle prossime settimane.

L’inaccettabile figuraccia di Musetti, carriera a rischio

Nel corso dell’incontro valido per il primo turno del torneo di Pechino contro il francese Perricard, Musetti in un cambio di campo ha pronunciato una frase che al pubblico cinese non è piaciuta affatto: “Ma questi c***o di cinesi tossiscono sempre?“.

La reazione della stampa locale è stata durissima e il tennista italiano è stato fatto oggetto di accuse tanto pesanti da costringerlo poche ore dopo a pubblicare un messaggio di scuse attraverso i suoi profili social.

Musetti fa marcia indietro, squalifica evitata?

Questo il contenuto del post di scuse di Musetti, parole che potrebbero risparmiargli una squalifica per razzismo da parte dell’ATP: “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto in un momento di frustrazione. Le mie parole erano rivolte soltanto a pochi individui tra il pubblico che tossivano ripetutamente disturbando il gioco“.

Musetti chiarisce un ulteriore dettaglio: “Non erano mai, in alcun modo, destinate al popolo cinese. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti fan cinesi. Me ne pento profondamente e mi sento molto dispiaciuto. Vengo in Cina dal 2018 e mi sono sempre sentito molto ben accolto. Sono grato per l’incredibile supporto che ricevo costantemente“.