Abbiamo sabotato Bagnaia: la Ducati confessa tutto | Rescissione immediata del contratto

Al termine del Gran Premio del Giappone dai vertici della Ducati è arrivata una dichiarazione destinata a scatenare un’ondata di polemiche

Un dominio incontrastato, ribadito dai numeri che non lasciano spazio a dubbi. La Ducati anche in questo 2025 ha confermato di essere di gran lunga il team di MotoGP più competitivo e performante in assoluto.

Da ormai quattro stagioni la scuderia di Borgo Panigale non ha avversari e quest’anno con l’ingaggio di Marc Marquez la forbice con le presunte rivali si è ulteriormente ampliata. Domenica scorsa in Giappone sul circuito di Motegi il centauro di Cervera ha conquistato il suo 7/o mondiale nella classe regina.

Con ben cinque gare d’anticipo il nemico storico di Valentino Rossi si è aggiudicato l’ennesimo titolo iridato di una carriera fin qui a dir poco sensazionale. In casa Ducati si è dunque celebrato un successo che rafforza l’attuale egemonia del team emiliano.

Tra i tanti volti sorridenti ce n’è uno però che esprime amarezza e profonda delusione ed è quello di Pecco Bagnaia la cui annata può considerarsi fallimentare da tutti i punti di vista. Proprio in Giappone il centauro torinese ha conquistato il suo secondo Gran Premio stagionale.

Tra Bagnaia e Ducati la rottura è inevitabile

Un successo che ha quasi il sapore della beffa, in quanto ottenuto proprio nel giorno in cui il suo compagno di squadra e acceso rivale ha celebrato la conquista del titolo iridato. Una vittoria che non allevia la rabbia di Bagnaia, più volte in rotta di collisione con i vertici della Ducati.

Una rabbia che le dichiarazioni pronunciate dal team manager di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, in un’intervista post gara, non fanno altro che alimentare: “Pecco ha sempre detto le cose giuste, purtroppo ci siamo arrivati tardi noi“.

Il futuro di Bagnaia è tutt’ora in bilico, tifosi in trepida attesa

Le parole di Tardozzi in effetti suonano come la più atroce delle beffe, scatenando com’era inevitabile e in particolare sui social la reazione polemica di migliaia di sostenitori di Bagnaia. Il quale sembra stia realmente accarezzando l’idea di cambiare aria.

Nei prossimi giorni sono in programma incontri decisivi per gettare le basi in vista della prossima stagione. Infatti pur mancando ancora 5 gare al termine del mondiale di MotoGP, a risultato ormai acquisito è già tempo di programmare il futuro. E per Bagnaia di trovare, forse, un’alternativa.