Abbandonata la nazionale argentina: il centravanti sceglie l’Italia di Gattuso | Coppia oriunda con Retegui

Dopo un lungo corteggiamento, l’attaccante ha accettato la chiamata azzurra, lasciando definitivamente la sua Argentina: con Retegui farà una grande coppia.

Non sono pochi i calciatori che nel corso della propria carriera hanno avuto l’obbligo, o il privilegio, di poter scegliere tra due o addirittura più nazionali da rappresentare. Spesso questa decisione viene presa con il cuore. Si opta per rappresentare il paese di cui ci si sente parte, dove si hanno le radici. Non è raro però, soprattutto nel corso degli ultimi tempi, che tale scelta venga presa per altre motivazioni.

Una di queste è data dalla volontà di trovare spazio, cosa che magari una nazionale contrario di un’altra può consentire. O ancora, perché una selezione compete per traguardi più importanti. Ed è proprio il primo caso che sembra aver convinto questo calciatore argentino, con passaporto italiano, a vestire la maglia dell’Italia.

L’attaccante infatti non è stato chiamato ancora dal ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni, e adesso, che pare essersi stufato, ha deciso di accettare invece la convocazione di Gennaro Gattuso, che sorride e sa di avere a disposizione un grande nome per il suo attacco. Insieme a Mateo Retegui formerà una coppia offensiva di oriundi argentini da sogno.

Niente Argentina: l’attaccante accetta la chiamata dell’Italia

Sono tanti gli argentini che nel corso degli anni si sono naturalizzati italiani, per questioni di parentela, residenza o passaporto. Uno degli ultimi è stato proprio il sopra citato Retegui, pescato qualche anno fa da Roberto Mancini, e che ora pare un perno assoluto della nostra nazionale.

Ben presto però un altro giocatore che si trova nella sua stessa situazione potrebbe fargli compagnia. Stiamo parlando di Santiago Castro, attaccante del Bologna che sta facendo molto bene, e che già lo scorso anno l’allora ct Luciano Spalletti ha provato a convocare, senza successo. Ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente.

Gattuso se la gode

Castro avrebbe preferito la chiamata argentina, ed è per questo che i discorsi con l’Italia nei mesi scorsi si sono interrotti. Tuttavia il giocatore non ha ancora esordito con i grandi della Seleccion.

Ed è per questo quindi che presto la FIGC potrebbe tornare alla carica per convincerlo a vestire la casacca azzurra. E a questo punto Castro potrebbe tornare sui suoi passi e accettare.