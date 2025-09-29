Questa e poi mi ritiro: Gian Piero Ventura firma il contratto | In panchina per lasciare un buon ricordo

Mister Gian Piero Ventura è pronto a tornare in panchina a distanza di diversi anni dall’ultima volta: sarà l’esperienza finale della sua carriera.

Nel corso degli ultimi anni la nazionale azzurra non ha vissuto un buon periodo. Tralasciando il trionfo ottenuto ad Euro 2021, l’Italia ha infatti fallito non essendo riuscita ad ottenere la qualificazione ai Mondiali per ben due edizioni di fila. La prima è stata a quello di Russia 2018.

Gli azzurri infatti sono arrivati al playoff, dove sono stati fatti fuori dalla Svezia, generando dunque un vero e proprio dramma sportivo per il nostro paese. Alla guida di quella selezione come ricorderemo tutti c’era Gian Piero Ventura. Ed è stato proprio lui al centro delle critiche più feroci dopo questo traguardo fallito. Le colpe ovviamente in parte sono state le sue, ma c’è da dire che anche a livello di Federazione le responsabilità sono state parecchie.

Detto ciò, è chiaro che da quel momento in poi la sua carriera da tecnico si è bruciata in maniera definitiva. Dopo quel fallimento infatti l’allenatore si è seduto sulle panchine di Chievo Verona e Salernitana, senza grossi risultati. Tuttavia adesso, a distanza di qualche anno dalla sua ultima esperienza, Ventura è pronto a regalarsi un’altra grande occasione, che sarà con tutta probabilità l’ultima della sua carriera.

Clamoroso ritorno in panchina per Ventura

Dopo l’ultima esperienza a Salerno, Ventura non ha mai più allenato. Adesso però, nonostante l’età inizi a farsi sentire, potrebbe arrivare una clamorosa chiamata per lui, da parte di un club che è riuscito a valorizzarlo molto in passato.

Stiamo parlando del Bari. L’ex commissario tecnico azzurro infatti ha portato i Galletti a vivere un paio di stagioni esaltanti in Serie A. E adesso dalle parti del San Nicola si sta spingendo per il suo clamoroso ritorno.

Ultima esperienza della sua carriera

Come ben sappiamo il Bari ha avuto un pessimo inizio di stagione, e la famiglia De Laurentiis sta pensando di esonerare mister Caserta. E per rimpiazzarlo sarebbe appunto venuto fuori proprio il nome di mister Ventura.

Al momento queste sono delle semplici ipotesi, e non c’è alcuna trattativa reale tra le parti. Chissà però se per davvero il tecnico riceverà questa chiamata, per quella che sarebbe l’ultima chance della sua carriera per non lasciare solo il ricordo del Mondiale non raggiunto con la nazionale.