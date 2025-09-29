Il big match è del Milan: Saelemakers e Pulisic spazzano via il Napoli | Allegri aggancia Conte e Gasp

Il big match della quinta giornata di Serie A va al Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri superano per 2-1 il Napoli a San Siro. Cambia la vetta della classifica.

Emozioni e scintille nel posticipo di San Siro alla quinta giornata di Serie A. Il duello tra Milan e Napoli sorride ai rossoneri di Max Allegri. Il Diavolo liquida la pratica in mezz’ora, in cui trova il doppio vantaggio contro i campioni d’Italia. Per Conte c’è la prima sconfitta in campionato dopo quattro vittorie consecutive, partenopei agganciati in vetta alla classifica.

I padroni di casa ci mettono meno di 3 minuti a trovare il vantaggio, e far esplodere un San Siro che per l’occasione è tornato a tifare e cantare in modo travolgente. A spaccare la gara è Pulisic, che riesce ad eludere la guardia del giovane Marianucci e consegnare un pallone perfetto in area per Saelemaekers, che infila Meret.

La squadra partenopea soffre le assenze in difesa, dove mancano tre titolari su quattro e si vede. Alla mezz’ora, dopo altri brividi corsi dalla retroguardia azzurra, arriva il raddoppio di Pulisic. Pavlovic si sgancia in proiezione offensiva e trova in area Fofana. Il centrocampista francese fa la sponda per il fantasista statunitense, che non da scampo al portiere dei campioni d’Italia.

La reazione del Napoli è timida, con Maignan bravo a sventare gli attacchi degli ospiti. All’intervallo si va con i rossoneri avanti per 2-0, ma nella ripresa arriva l’episodio che potenzialmente avrebbe potuto cambiare tutta la gara.

Il Milan resiste anche in dieci: 2-1 al Napoli a San Siro

Dopo appena 10 minuti nella ripresa i rossoneri si ritrovano in dieci uomini e con un calcio di rigore a sfavore. Maignan respinge il tentativo di testa di McTominay e sulla respinta Estupinan atterra Di Lorenzo, a due passi dalla porta rossonera.

Espulsione per il terzino del Milan e calcio di rigore per i partenopei, siglato con freddezza da De Bruyne.

Il Milan aggancia Napoli e Roma in vetta

Nonostante la superiorità numerica e lo svantaggio dimezzato, la squadra di Antonio Conte non riesce ad affondare la solida difesa rossonera. L’ultimo grande brivido arriva al settimo minuto di recupero, con Neres che ha colpito il palo esterno.

Il Milan aggancia così in vetta alla classifica i partenopei, le due squadre hanno dodici punti dopo cinque giornate, a pari della Roma di Gasperini.