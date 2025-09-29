Finalmente giochiamo la Coppa del Mondo: Italia qualificata d’ufficio al Mondiale | Decisione ufficiale della FIFA

La svolta ufficiale in casa FIFA apre le porte del Mondiale all’Italia. In questo modo gli azzurri sono certi di tornare a giocarsi la Coppa del Mondo. Il via libera arriva d’ufficio.

La nuova Italia targata Gennaro Gattuso ha esordito con due vittorie nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006 con la maglia azzurra, è stato scelto dai vertici federali dopo l’esonero di Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Napoli ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro la Norvegia, all’esordio del girone di qualificazione al torneo iridato, che si svolgerà la prossima estate tra gli USA, il Messico ed il Canada. La selezione scandinava ha vinto per 3-0 in casa la sfida contro gli azzurri ed attualmente naviga a punteggio pieno nel girone I.

Haaland e compagni hanno trovato 5 vittorie in altrettante partite, con una differenza gol mostruosa. Virtualmente la Nazionale nordeuropea ha già in mano il pass per il torneo iridato, che va di diritto solo alla prima qualificata nel girone di competenza.

L’Italia ha raggiunto la seconda posizione, che da accesso al turno di play off, dopo aver sconfitto l’Estonia ed Israele. Il debutto assoluto di Gennaro Gattuso come nuovo CT si è chiuso con la larga vittoria per 5-0 sulla Nazionale baltica.

Svolta totale FIFA: aperte le porte del Mondiale all’Italia

Molto più tribolata è stata la vittoria arrivata contro Israele, nella gara disputata sul campo neutro di Debrecen. Gli azzurri hanno conquistato tre punti col punteggio folle di 4-5, grazie alla rete segnata da Tonali in pieno recupero.

La prossima edizione dei Mondiali vedrà per la prima volta il format allargato a 48 squadre, rispetto alle precedenti 32. Se l’Italia dovesse fallire per la terza volta consecutiva l’appuntamento con la Coppa del Mondo si arriverebbe al punto più basso toccato nella storia della Nazionale azzurra.

Infantino esagera: il Mondiale del 2030 aperto a 64 squadre

Secondo le ultime indiscrezioni la FIFA, guidata da Gianni Infantino, sta seriamente pensando di allargare al massimo le partecipazioni al Mondiale. L’obiettivo è quello di garantire sessanta posti per l’edizione del 2030.

Nell’ottica delle celebrazioni dei 100 anni dalla prima edizione il format potrebbe toccare quota 64 Nazionali. Con un allargamento così profondo dei partecipanti, la presenza dell’Italia al Mondiale potrebbe davvero diventare una formalità nell’edizione futura.