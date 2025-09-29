Elkann sbatte la porta in faccia a Del Piero: ecco chi sarà il nuovo presidente | Ai tifosi non piace per niente

La Juventus sta per annunciare il nuovo presidente che a breve affiancherà il direttore generale Damien Comolli. I tifosi storcono il naso

Il cerchio sta per chiudersi una volta per tutte. La nuova rivoluzione in casa Juve imposta dal presidente di Exor, John Elkann, è ormai sul punto di assumere la sua forma definitiva. Al mosaico immaginato dall’imprenditore torinese, nipote prediletto di Gianni Agnelli, manca solo un tassello importante.

Elkann è finora più che soddisfatto del lavoro svolto durante l’estate da Damien Comolli: l’ex dirigente del Liverpool e poi presidente del Tolosa ha le caratteristiche giuste per guidare un club di prestigio e dalle ambizioni illimitate come la Juventus.

Tutti gli altri manager ingaggiati durante l’estate fanno riferimento a Comolli, ormai il nuovo ‘deus ex machina’ del club bianconero. L’organigramma juventino è insomma quasi al completo. mancherebbe solo una figura di rilievo.

John Elkann sta valutando seriamente un cambio alla presidenza. Quello attuale, il manager del gruppo Exor Gianluca Ferrero, è molto stimato ma non gode di chissà quale prestigio in ambito internazionale.

La Juventus avrà presto un nuovo presidente

Se a compiere questa importantissima scelta fossero i tifosi il candidato numero uno sarebbe senza dubbio Alessandro Del Piero. È da tempo che le indiscrezioni relative a un possibile ritorno alla Juventus dell’ex bandiera e capitano circolano, ma finora senza alcun riscontro tangibile.

Un candidato forte potrebbe essere Michel Platini, ex presidente dell’UEFA e soprattutto leader e numero 10 della Juventus di metà degli anni ’80, forse la più forte di tutti i tempi. Ma a quanto pare ‘Le Roi’ avrebbe declinato la proposta di Elkann.

Né Del Piero e né Platini, tifosi delusi

Il nome del nuovo presidente bianconero dovrebbe comunque parlare francese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il principale favorito per ricoprire una carica di questa importanza è un manager che già in passato ha lavorato all’interno della società come direttore generale.

Stiamo parlando di Jean Claude Blanc, uno dei manager più apprezzati dell’intero panorama sportivo internazionale. Blanc, che fu l’artefice del ritorno ad alti livelli della Juventus dopo la difficile stagione di Calciopoli, è stato per 11 anni il braccio destro del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi. Da quasi tre anni è libero in attesa di ricevere una proposta di alto livello e la Juventus sarebbe l’ideale da molti punti di vista.