Yildiz porta alla Juve il suo compagno di classe: accordo con l’agente | Sarà una coppia da sogno

Il giovane fuoriclasse turco aiuta la Juve anche sul mercato: ha convinto a trasferirsi a Torino il suo ex compagno di classe, con cui formerà una coppia da sogno.

Il calciomercato estivo si è chiuso da poche settimane, ma l’attenzione di club, agenti e tifosi è già rivolta alla prossima finestra invernale. La sessione di gennaio, tradizionalmente più breve e mirata, rappresenta un’opportunità per le società di rinforzare la rosa o colmare lacune emerse nella prima parte di stagione. Molti dirigenti stanno già monitorando le possibili occasioni, soprattutto tra i giocatori in scadenza di contratto o con poco spazio nelle rispettive squadre.

Non mancano le indiscrezioni sui possibili ritorni in Serie A di calciatori attualmente impegnati all’estero, così come l’interesse di club stranieri per alcuni giovani italiani messisi in mostra in queste prime giornate di campionato. Un altro aspetto rilevante riguarda gli obiettivi delle squadre in lotta per l’Europa, che potrebbero investire per alzare il livello competitivo, e di quelle impegnate nella lotta salvezza, spesso alla ricerca di elementi d’esperienza.

Anche la situazione economica dei club giocherà un ruolo centrale: prestiti con diritto di riscatto e operazioni a basso costo resteranno formule molto utilizzate. Il conto alla rovescia verso gennaio è dunque già iniziato, con trattative, contatti preliminari e rumors che alimentano l’attesa per una finestra di mercato destinata a influenzare in modo significativo il prosieguo della stagione.

Yildiz porta un fenomeno alla Juventus

Tra le tante voci ed indiscrezioni, al momento è difficile capire quali siano le trattative reali, e quali invece inventate. E’ chiaro che i dirigenti stanno già gettando le basi per i possibili affari.

Ed è questo che si sta facendo in casa juventina, dove ci si è messi al lavoro per l’acquisto di un grande nome, che arriverebbe a Torino con l’aiuto di Kenan Yildiz.

Formeranno una coppia da sogno

Da tempo ormai la Juve segue sul mercato Karim Adeyemi, che però ha sempre affermato di voler rimanere al Dortmund.

Proprio durante la sfida recente tra la Vecchia Signora e i gialloneri però lui e Yildiz hanno ricordato il loro grande rapporto, che va avanti dai tempi della scuola. E chissà che proprio il giovane turco non provi a convincere il suo vecchio amico, portandolo a Torino.