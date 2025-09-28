Il nuovo Pio Esposito ce l’ha l’Atalanta: i Percassi si sfregano le mani | L’attacco del futuro è sistemato

L’Atalanta può considerare l’attacco del futuro per larga parte già sistemato. Il nuovo Pio Esposito è già degli orobici, i Percassi brindano al gioiello nerazzurro.

Francesco Pio Esposito è il giovane più in vetrina in questa prima parte di stagione in casa Inter. Terzo della dinastia di calciatori di papà Agostino, anche lui ex giocatore ed allenatore della Juve Stabia. Il fratello Sebastiano in estate è stato girato dai nerazzurri al Cagliari in prestito, mentre il più grande, Salvatore, gioca nello Spezia.

Questa sembra essere la stagione della consacrazione assoluta per il classe 2005. Dopo che sembrava vicino alla partenza in estate, l’Inter ha deciso di tenerlo in rosa, con Cristian Chivu che da subito gli ha dato spazio. Prima al Mondiale per club, dove ha trovato un assist ed una rete, poi anche in Champions League e campionato.

Ed il giovane attaccante ha ripagato la fiducia del tecnico rumeno. Sia contro l’Ajax che contro il Sassuolo il talentuoso centravanti ha strappato applausi e lodi. Non è un caso che Gennaro Gattuso lo abbia già convocato con la Nazionale maggiore. Pio Esposito ha anche esordito nel finale di Italia-Estonia.

La crescita del minore della famiglia Esposito è vertiginosa, e fa guardare con fiducia al futuro dell’attacco in casa Inter. I margini di crescita appaiono infatti illimitati, per un calciatore che fa della tenacia e dell’intelligenza tattica due delle sue qualità migliori.

Sulle orme di Pio Esposito: la speranza in attacco dell’Atalanta

Nell’agosto del 2023 l’Inter spedì l’allora 18enne in prestito allo Spezia, dove ha trovato in rosa il fratello Salvatore. Il primo anno è stato di rodaggio, con tre reti trovate in 38 gare. Ma alla seconda stagione è letteralmente sbocciato, realizzando 19 reti in 40 presenze e trascinando i liguri in finale playoff, poi vinta dalla Cremonese.

Un percorso del genere è stato intrapreso da un altro giovane calciatore, girato questa estate in prestito dall’Atalanta allo Spezia. I Percassi sognano che il centravanti possa calcare le orme del giovane fenomeno del momento.

Vlahovic come Pio Esposito, la scommessa dei Percassi

La Dea spera che anche il classe 2004, Vanja Vlahovic, possa esplodere nella squadra ligure come accaduto a Pio Esposito. Il giovane attaccante serbo ha già dato prova delle sue qualità dalle parti di Zingonia.

Cresciuto nelle giovanili del Partizan, ha già collezionato tre presenze in prima squadra, prima di esser girato in prestito allo Spezia. Con l’Atalanta Under 23 ha realizzato ben 24 gol in 43 partite. Le premesse per crescere ancora di più in Serie B ci sono tutte.