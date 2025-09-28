“Ha il tempo contato”: spifferi dal centro sportivo, esonero già programmato | In panchina arriva Spalletti

Clamorosa ultim’ora dal centro sportivo del club, pronto ad esonerare il proprio tecnico, e a chiamare in panchina Luciano Spalletti.

La stagione calcistica sta per entrare nel vivo. Dopo la prima pausa nazionali, e l’inizio delle coppe europee, i club ora iniziano a fare sul serio. Di conseguenza le società stanno iniziando a fare anche le prime valutazioni su quanto successo fin qui. E’ vero, è ancora molto presto per prendere decisioni, ma purtroppo quando le cose non vanno, soprattutto con gli allenatori, è inutile tirarla troppo per le lunghe.

Detto ciò, è facile intuire che non siano pochi gli allenatori a rischio esonero. Una situazione che di conseguenza fa sorridere tutti quei tecnici che al momento sono liberi. Diversi nomi importanti si trovano in questa situazione. Uno di questi è senza dubbio Luciano Spalletti. Rimasto libero dopo la brusca fine del rapporto con la nazionale azzurra, il tecnico di Certaldo ora è alla ricerca di una nuova sfida.

A quanto pare però questa non dovrebbe tardare ad arrivare. C’è infatti un mister che ha ormai i giorni contati, e che è ad un passo dall’esonero. E come detto, a prendere il suo posto, dovrebbe essere proprio l’ex commissario tecnico azzurro. Vediamo però nello specifico di quale squadra si tratta.

Esonero ad un passo

“Probabilmente gli restano pochi mesi. Attraverserà una striscia negativa e gli diranno: ‘Ok, basta, è chiaro che non funzona’”. Con queste parole riportate da TMW, Ben Foster, ex portiere del Manchester United, ha previsto l’esonero di Ruben Amorim.

Anche con il giovane tecnico portoghese in panchina infatti i Red Devils non stanno riuscendo ad ottenere i risultati sperati, e di conseguenza si guarda già al futuro, e ai nomi che potrebbero prendere il suo posto. E tra questi come detto ci sarebbe anche quello di Luciano Spalletti.

Spalletti scalda i motori

L’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli dunque sarebbe una buona alternativa ad Amorim. C’è da dire però che al momento questa è una semplice ipotesi, e che non c’è nulla di confermato.

E’ più probabile infatti che in caso di esonero del portoghese, si vada a puntare su un profilo che conosca bene la Premier League o anche l’ambiente Red Devils.