Grossi favori per l’Inter: scoppia la bomba in Serie A | Sgamati contatti con la dirigenza

Esplode un nuovo caso bomba intorno all’Inter di Giuseppe Marotta. Scoperti contatti segreti con la dirigenza nerazzurra, così possono arrivare grandi favori per la Beneamata.

L’inizio di stagione dell’Inter è stato caratterizzato da alti e bassi per la squadra guidata da Cristian Chivu. L’ex difensore ha raccolto il testimone lasciato da Simone Inzaghi, che è volato in Arabia Saudita dopo il deludente finale di stagione dello scorso anno.

La Beneamata dopo aver vinto all’esordio in campionato ha collezionato due sconfitte consecutive, entrambe piuttosto dolorose. L’Inter è caduta prima in casa contro l’Udinese, poi è stata sconfitta per 4-3 nel derby d’Italia con la Juventus.

Le due battute d’arresto avevano acceso diversi campanelli d’allarme, spazzati via dalle gare successive. Il debutto in Champions League ha visto i nerazzurri vincenti in casa dell’Ajax, mentre in campionato è tornata la vittoria contro il Sassuolo.

La squadra guidata da Cristian Chivu ha così recuperato terreno sulla Juve che ha pareggiato a Verona ed evitato di accumulare ulteriore ritardo con i piani alti della classifica di Serie A. I prossimi impegni si preannunciano molto importanti per i nerazzurri, prima in campionato in casa del Cagliari e poi in Europa contro lo Slavia Praga a San Siro.

Scoppia la bomba Inter, contatti segreti con la dirigenza

Il presidente Marotta ha predicato calma dopo un inizio di stagione in chiaroscuro, invitando l’ambiente ad avere pazienza dopo le tante novità arrivate al termine della passata stagione. In parallelo i riflettori si spostano su Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter.

Secondo le ultime indiscrezioni il dirigente nerazzurro sta intrattenendo una storia d’amore, finora tenuta nascosta all’opinione pubblica, con Monica Bertini. Giornalista alla guida di Pressing su Canale 5. In un certo senso la società nerazzurra potrebbe essere favorita negli ambienti dell’informazione televisiva con questo rapporto privilegiato.

La storia sottotraccia tra Piero Ausilio e il volto Mediaset

A parlare del rapporto sentimentale tra Ausilio e la Bertini è stato il cronista Giuseppe Candela su Chi. Le due figure hanno deciso di vivere il loro amore in grande riservatezza, prima che il rotocalco facesse emergere questa storia sentimentale.

Il pezzo di cronaca rosa aggiunge anche che i due a stretto giro di posta andranno a convivere. Un passo importante per un rapporto finora tenuto sottotraccia, la storia d’amore tra la giornalista di Pressing ed il DS nerazzurro sembra pronta ad una svolta importante.