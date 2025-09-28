Ci vediamo dopo la sosta: 3 settimane di stop per il bianconero | Tudor lo ritrova nel turno infrasettimanale

Brutte notizie in casa bianconera: il calciatore rimarrà ai box per altre tre settimane, e tornerà solo dopo la sosta. Tudor lo vedrà di nuovo nel turno infrasettimanale.

La stagione calcistica è entrata ormai nel vivo. Dopo l’avvio che ha fatto riorganizzare i club infatti, è già tempo di portare i risultati a casa. Lo sa bene la Juventus, che dopo anni di delusioni vuole tornare a vincere o quanto meno a competere per qualcosa di grosso. E mister Igor Tudor ci sta provando in tutti i modi.

Gli allenatori dunque stanno lavorando al meglio delle loro possibilità per spingere i propri calciatori nel miglior modo possibile. Tuttavia è chiaro che le difficoltà non mancano. Le principali ad esempio riguardano gli infortuni e gli stop di alcuni calciatori, che non riescono ad essere a disposizione dei tecnici.

Proprio in casa bianconera ad esempio nelle scorse ore è arrivata una notizia per nulla positiva. Infatti il calciatore rimarrà ai box per ben tre settimane, e di conseguenza tornerà dopo la prossima sosta nazionali. Uno stop importante dunque, con Igor Tudor che lo rivedrà al top della condizione solo nel corso del turno infrasettimanale.

Tre settimane di stop per il calciatore bianconero

Per il caso scommesse che conosciamo tutti, il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è stato squalificato per ben due mesi. Una pena che ormai l’estremo difensore ha praticamente scontato del tutto. Infatti il calciatore sarà arruolabile di nuovo a partire dal prossimo 19 ottobre, quando la sua squadra sfiderà la Cremonese.

Mancano dunque solo tre settimane prima di rivederlo in campo. Un incubo finito quindi per lui, che adesso vorrà riprendersi il posto ai danni di Sava, che fino ad ora non ha fatto granché bene.

Tudor lo ritrova al top della condizione dopo la sosta

Okoye quindi come detto sarà arruolabile già lunedì 20 ottobre nella sfida alla Cremonese. Prima di tornare al top della condizione però ci vorrà qualche giorno di tempo.

E’ possibile quindi che lo rivedremo titolare e in gran forma solo per il turno infrasettimanale che va dal 28 al 30 ottobre, quando la sua Udinese, il mercoledì alle ore 18.30, sfiderà la Juventus di Igor Tudor.