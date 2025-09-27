ULTIM’ORA SERIE A: partita rinviata improvvisamente | Decisione ufficiale della FIGC

Clamorose novità in Serie A: il match sarà rinviato, senza nemmeno troppo preavviso. La decisione della FIGC è irrevocabile.

Il rinvio delle partite di calcio è una situazione non rara e può verificarsi in diverse occasioni. Lo scorso anno ad esempio è accaduto spesso che a causa del maltempo, in Serie A siano stati rinviati diversi match, con tutte le conseguenti polemiche del caso. Come dimenticare ad esempio Bologna-Milan, che ha fatto infuriare la società rossonera.

Anche in questa stagione, sebbene l’inverno sia ancora lontano, abbiamo trovato la posticipazione di una partita, anche se non in Serie A. In Ligue 1 domenica scorsa si sarebbe dovuto giocare Marsiglia-PSG, ma a causa della pioggia si è preferito disputare la sfida lunedì. Alla fine la partita l’ha vinta il Marsiglia, tornato al trionfo dopo diversi anni dall’ultima volta.

In attesa di vedere le partite di oggi e di domani però sono arrivate delle notizie che non fanno felici gli appassionati. Un match del nostro campionato è stato posticipato. C’è la decisione ufficiale della FIGC, che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo però qual è l’incontro in questione.

Rinvio dell’ultima ora in Serie A

Proprio quando la quinta giornata del nostro campionato sta per entrare nel vivo, è arrivata una notizia a dir poco clamorosa, che vede il rinvio a sorpresa di una gara.

Attenzione però, perché tale slittamento non riguarda il turno di Serie A in corso, bensì uno che si disputerà più avanti. La partita di cui stiamo parlando è infatti quella tra Milan e Como prevista il prossimo 8 febbraio.

Caos in Serie A, si valuta il rinvio della sfida

Come ben sappiamo da diversi giorni sono scoppiate alcune polemiche sul match in questione. La Lega Serie A infatti aveva predisposto la disputa della gara in Australia, in quanto lo stadio San Siro fosse occupato a causa delle Olimpiadi invernali.

Una decisione che non è piaciuta molto alla Uefa, la quale non ha dato il via libera per questo spostamento. Qualora Ceferin e company non dessero l’ok, non sarebbe da escludere dunque che il match venga rinviato in una data quando la Scala del Calcio sia a disposizione.