Non solo Politano: il Napoli sigla un altro grande rinnovo di contratto | Conte ha spinto a tutti i costi

Il Napoli torna in vetta solitaria in classifica e blinda Matteo Politano con il rinnovo di contratto. Un’altra firma importante è attesa in casa azzurra, Conte è decisivo per il prolungamento.

Dopo il passo falso in Champions League, con la sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City al debutto europeo, il Napoli ritrova il sorriso in campionato. La squadra guidata da Antonio Conte vince la quarta gara consecutiva, raggiungendo la vetta in solitaria della classifica di Serie A.

La squadra partenopea ha superato in casa per 3-2 il Pisa di Alberto Gilardino. Gli azzurri hanno strappato tre punti pesanti, prima del big match contro il Milan, che sarà un test importante per misurare le ambizioni delle due squadre nella corsa scudetto. Subito dopo la vittoria in campionato, il club guidato da Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato un importante rinnovo di contratto.

Parliamo dell’esterno offensivo Matteo Politano. Il classe ’93, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha appena iniziato la sua settima stagione all’ombra del Vesuvio, dove sembra aver trovato la dimensione perfetta per mettere in mostra tutte le sue qualità.

In sette anni al Napoli l’attaccante esterno ha collezionato 238 partite, impreziosite da 34 reti. Oltre ad aver conquistato due scudetti con la maglia azzurra, ha vinto anche la Coppa Italia nella stagione 2019-20.

Rinnovi Napoli, altra firma di prestigio dopo Politano

L’attaccante ha ritrovato di recente anche l’azzurro della maglia italiana, con cui ha siglato un gol contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ora può celebrare il rinnovo di contratto col Napoli, prolungando il suo accordo fino al 2028.

L’ex Inter si è conquistato la fiducia di Antonio Conte a suon di prestazioni generose, sempre condite da assist e gol. E la sua firma può essere il preludio ad un altro rinnovo di contratto urgente in casa partenopea.

Politano apripista in casa Napoli: le ultime sul futuro di Spinazzola

Parliamo di Leonardo Spinazzola, altro ex Roma alla corte di Antonio Conte in casa azzurra. In questa prima parte di stagione il tecnico pugliese gli sta dando tanta fiducia, schierandolo sempre da titolare negli ultimi 4 impegni dei campani.

Fiducia ripagata con ottime prestazioni, contro il Pisa l’esterno sinistro ha prima fornito l’assist per il vantaggio di Gilmour, poi si è messo in proprio ed ha realizzato una rete da fuori area. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e Conte potrebbe spingere in prima linea per il rinnovo.