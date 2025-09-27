Ho bisogno di una pausa: Alcaraz KO, torna direttamente l’anno prossimo | Sinner all’assalto del 1° posto

Nel mondo del tennis ormai non si parla d’altro che della rivalità tra Sinner ed Alcaraz e il fuoriclasse azzurro segna un punto a suo favore

Il tennis mondiale è una sorta di questione privata tra due fuoriclasse inarrivabili e per ora inavvicinabili, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Li riportiamo secondo l’attuale ordine del ranking ATP che vede il talento di Murcia in testa dopo aver superato qualche settimana fa il campione altoatesino.

In questo 2025 i due tennisti si sono divisi equamente il bottino dei tornei del Grande Slam: Alcaraz ha conquistato Internazionali di Francia e US Open, Sinner si è portato a casa Australian Open e Wimbledon.

L’obiettivo del fuoriclasse azzurro, dopo la netta sconfitta incassata nella finale di Flushing Meadows, è tornare alla vittoria in questo finale di stagione e preparare al meglio l’inizio della prossima. Nel 2026 l’atleta di San Candido vuole riprendersi il primo posto, impresa tutt’altro che facile.

Per questo motivo Sinner ha stilato un calendario di impegni decisamente ristretto. Stop ai tornei di esibizione salvo qualche rara eccezione, spazio dedicato ai principali Masters 1000 e ovviamente ai quattro Majors.

Alcaraz al tappeto, Sinner può approfittarne

Percorso completamente ha invece deciso di compiere il nuovo numero uno del ranking. Alcaraz infatti in quest’ultimo segmento di stagione agonistica sta prendendo parte a tutti gli eventi possibili e immaginabili, compresi i tornei di esibizione.

Per esempio mentre Sinner in questi giorni ha preferito allenarsi a Monte-Carlo, lavorando in particolare sul servizio, il campione di Murcia ha preso parte alla Laver Cup, la manifestazione che mette di fronte i migliori tennisti d’Europa contro tutti gli altri.

Sinner spera nel sorpasso, Alcaraz rischia grosso

Non solo, ma da qui alla fine novembre Alcaraz sarà presente quasi ovunque con il rischio concreto di andare incontro, a causa dell’eccessivo numero di impegni, a qualche problema fisico che ne può compromettere il rendimento nella prima parte della stagione successiva.

È esattamente ciò che è accaduto lo scorso anno: nei primi due mesi del 2024 il campione spagnolo fu protagonista al contrario, quando incassò una serie di sconfitte quasi incomprensibili per un tennista del suo livello. Se tali eventi dovessero ripetersi anche nel 2026 il ‘nostro’ Sinner avrebbe buone chance di riprendersi subito il primo posto nel ranking ATP. A gennaio andranno in scena gli Australian Open, il terreno di caccia preferito dell’altoatesino.