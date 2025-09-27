Convocazione urgente a Coverciano: Gattuso lo vuole a tutti i costi | Ci eravamo tutti dimenticati di lui

Con grande sorpresa, il ct azzurro ha convocato un nome che era ormai finito da tempo nel dimenticatoio: la sua chiamata è stata già annunciata.

Oggi pomeriggio prenderà il via la quinta giornata di Serie A. Il primo match in programma alle ore 15.00 sarà quello tra il Como e la Cremonese, che vede i lariani nettamente favoriti per la vittoria, anche se gli ospiti non hanno ancora perso in questo campionato. Più tardi, alle ore 18.00 invece toccherà al primo big match di questo turno, ovvero quello tra la Juve e l’Atalanta. Stasera poi c’è Cagliari-Juventus.

Domani poi giocheranno ben sei gare, tra cui spicca in serata Milan-Napoli. Anche lunedì ci saranno due sfide, ovvero quella tra il Parma e il Torino, e l’altra tra il Genoa e la Lazio. Sarà quindi un turno ricco, che vede le squadre e i tifosi concentrate su quanto accadrà sul campo. Detto ciò però è anche vero che da oggi si inizia a pensare già alla prossima pausa nazionali.

Si sta infatti cominciando a ragionare su quali potrebbero essere i convocati del ct Gennaro Gattuso per i prossimi impegni degli azzurri. Ma è proprio a tal proposito che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. Un nome che da tempo era ormai finito nel dimenticatoio, è stato chiamato ufficialmente dal tecnico calabrese. Vediamo di chi si tratta.

La chiamata a sorpresa di Gattuso

In attesa di capire quali saranno i calciatori chiamati a difendere la nazionale azzurra nei prossimi impegni, è arrivata la clamorosa rivelazione di un ex giocatore, che è stato convocato da Gattuso per finire nel suo staff.

Stiamo parlando di Cristiano Lupatelli, ex portiere che ha giocato per tanti anni in Serie A, e che è entrato a far parte dello staff del nostro commissario tecnico.

Grande emozione per il calciatore

”È avvenuta un po’ così all’improvviso. Ho parlato con il mister e c’era questa possibilità di dare una mano di entrare nello staff insieme al mister Perrone e al mister dei portieri. Queste sono cose che fanno piacere”.

Così ha parlato Lupatelli ai microfoni di fanpage quando gli è stato chiesto di come è arrivata la sua chiamata in nazionale. Emozioni forti per lui dunque, che quando sembrava essere finito nel dimenticatoio è tornato a provare.