Calcio italiano in rovina: i nostri talenti nascono con un grave difetto fisico | È tutta una questione di genetica

Barella e staff sanitario (Instagram) - tuttocalcioestero.it

Un grave allarme scuote il calcio italiano, e rischia di stravolgere tutti i piani del movimento. I talenti azzurri crescono con un difetto fisico devastante.

Scatta un nuovo campanello d’allarme che getta nel panico il movimento calcistico in Italia. Gli astri nascenti dello sport più amato dagli italiani condividono un grave difetto fisico, che richiama anche a fattori genetici. La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti e viene analizzata con dovizia dopo l’ultimo episodio che ha coinvolto un giovane talento azzurro.

Parliamo di Giovanni Leoni, il difensore classe 2006, passato questa estate dal Parma al Liverpool in Premier League. Il suo debutto in Inghilterra è stato da incubo. Nonostante l’ottima prestazione mostrata in campo per quasi 80 minuti, l’ex gialloblù è stato costretto ad uscire in barella dopo un contrasto a bordo campo con un avversario del Southampton.

Le impressioni erano da subito allarmanti, considerata la reazione del calciatore, e la diagnosi ha confermato la peggiore delle ipotesi. Per il giovane astro nascente del calcio italiano c’è stata la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.

Il difensore dei Reds, in estate vicino anche all’Inter di Chivu, si sottoporrà ad un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Il suo è solo l’ultimo della lista di gravi infortuni capitati a giovani talenti azzurri.

Allarme crociato per i giovani talenti italiani

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l’influencer Alfredo Marabase sulla sua pagina Tik Tok. La figura è specializzata nel raccontare il calcio italiano in lingua inglese, ed è partito dal recente grave infortunio di Leoni, elencando gli altri giovani azzurri incappati in diagnosi del genere.

Si parte da Nicolò Zaniolo, il fantasista classe ’99 ha subito due volte la rottura del crociato quando militava nella Roma. Anche un altro ex giallorosso come Riccardo Calafiori ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio.

Tutti i talenti italiani che hanno subito la rottura del crociato

Un altro azzurro che gioca in Inghilterra, ovvero Federico Chiesa, ha subito questo infortunio ai tempi della Juve. Anche Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, entrambi tesserati con l’Atalanta, hanno dovuto fare i conti con la rottura del crociato.

Dunque l’infortunio di Leoni è solo l’ultimo di una lunga lista di talenti italiani che hanno dovuto fare i conti con questa tremenda diagnosi. I dubbi presentati dal TikToker puntano sulla qualità dei campi italiani, senza escludere la possibilità di una sbagliata tecnica d’allenamento.