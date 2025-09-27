Addio infortuni: la Juventus ha trovato il metodo per salvaguardare i giocatori | Tudor avrà tutti a disposizione

Arriva una svolta forse decisiva per la stagione della Juventus. Il club bianconero ha trovato la soluzione ideale per ridurre gli infortuni

Al netto delle critiche per lo scialbo pareggio di Verona il rendimento della Juventus in questo avvio di stagione è tutto sommato accettabile a cominciare dal secondo posto finora conquistato in campionato con 10 punti a due lunghezze dal Napoli capolista.

Lo spettacolare e rocambolesco pareggio nell’esordio in Champions contro il Borussia Dortmund, un avversario di tutto rispetto, va accolto comunque con moderata soddisfazione senza ovviamente dimenticare come non tutto stia funzionando alla perfezione.

La fase difensiva ad esempio, ad oggi il principale tallone d’Achille dei bianconeri, è senza dubbio da registrare e il primo ad esserne consapevole è proprio Igor Tudor. Il tecnico croato è però ottimista sotto questo aspetto.

“Con il tempo registreremo anche i meccanismi difensivi“, le sue più recenti e rassicuranti dichiarazioni. C’è però un altro elemento di grande rilievo che ha dispensato fiducia e ottimismo nello staff tecnico juventino.

Tudor può gioire, il cambio di rotta è ufficiale

Uno dei principali problemi accusati lo scorso anno sotto la gestione di Thiago Motta è stato il numero spropositato di infortuni, molti dei quali di particolare gravità, che ha privato il tecnico italo-brasiliano di parecchi titolari fin dall’inizio della stagione.

Proprio per evitare il ripetersi di problemi analoghi la dirigenza della Juventus ha ingaggiato un professionista di altissimo livello, un numero uno nel settore della prevenzione degli infortuni che affiancherà sia Tudor che lo staff medico bianconero.

L’annuncio della società scatena l’entusiasmo

Sembra che l’idea di mettere sotto contratto un esperto in materia sia balenata nella mente del direttore generale Damien Comolli, diventato ormai la figura di riferimento all’interno della società. Nei prossimi giorni arriverà alla Continassa Darren Burgess, da questo momento il nuovo Director of Performance della Juventus. Con un passato in club del calibro di Arsenal e Liverpool sarà a stretto contatto con la dirigenza e con lo stesso Igor Tudor. Il suo lavoro consisterà principalmente nella prevenzione degli infortuni.

Il comunicato della società bianconera spiega molto: “Le tappe salienti della sua carriera sono rappresentate dal lavoro realizzato sulla prevenzione degli infortuni, la supervisione del reparto medico e performance in tutti i suoi aspetti – fitness, alimentazione, riabilitazione, psicologia e recupero sia in ambito maschile sia femminile – e nell’innovazione nello sviluppo dei talenti“.