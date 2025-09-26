Volano i calci a Castel Volturno: lite furiosa tra Conte e un calciatore | Marcirà in panchina tutto l’anno

Il tecnico leccese ha litigato pesantemente con un suo calciatore, e addirittura sono volati i calci a Castel Volturno: ormai finisce fuori dal progetto.

Dopo il trionfo nello scorso anno, e soprattutto in seguito ad una grande campagna acquisti allestita dalla società, il Napoli ad oggi è la favorita numero uno per la vittoria del campionato. La squadra di Antonio Conte, almeno sulla carta, sembra non avere troppi rivali, sia in termini di rosa che per quanto riguarda l’alchimia che c’è tra i vari calciatori.

E l’inizio di stagione sembra aver confermato tutto questo. Gli azzurri sono in cima alla classifica con 12 punti, avendo fatto quattro vittorie su quattro. Un buon bottino dunque, che sa già di mini fuga, sebbene manchi ancora troppo tempo da qui alla fine. E’ pur vero però che la vittoria del Maradona contro il Pisa per 3-2 ha dato qualche segnale di deconcentrazione da parte dei calciatori.

Ora i partenopei nel prossimo turno di campionato, che prenderà il via domani pomeriggio, saranno ospiti del Milan, una delle squadre che pare candidata a poter contendere il titolo. La sfida si preannuncia difficile in quel di San Siro, soprattutto dopo che da Castel Volturno sono arrivate voci di una clamorosa rottura tra Antonio Conte ed un calciatore.

La frattura nasce nella sfida contro il Pisa

Nel match vinto contro il Pisa, Noa Lang è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. E’ la terza volta che accade nelle ultime tre partite per l’olandese, arrivato in estate con grandi premesse e che appunto adesso non sta trovando molto spazio.

Proprio durante la gara con i toscani in realtà l’attaccante si stava scaldando, ma il gol preso dal Napoli ha spinto Conte a cambiare idea e a non farlo entrare in campo. E il calciatore è andato su tutte le furie.

Volano i calci

Dopo aver capito che non sarebbe entrato in campo, Lang, stando a quanto riportato da spazionapoli, avrebbe preso a calci una bottiglietta, mostrando tutta la sua frustrazione.

Una scena che di sicuro non sarà piaciuta a mister Conte, che con tutta probabilità gli avrà tirato le orecchie a Castel Volturno: chissà ora quando l’olandese vedrà di nuovo il campo.