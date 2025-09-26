Verso Milan-Napoli, Allegri sorride: contro i campioni d’Italia torna a disposizione Rafa Leao

Il big match della 5/a giornata di Serie A è senza dubbio la sfida del Meazza tra Milan e Napoli. I rossoneri esultano per il ritorno di Leao

È senza dubbio il turno di maggior interesse in questo primo segmento di campionato. La 5/a giornata di Serie A propone infatti un menù a dir poco prelibato per tutti gli appassionati di calcio. Un gustoso antipasto è la sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Atalanta.

Il piatto forte però è in programma domenica sera allo stadio Meazza dove il Napoli campione d’Italia e capolista a punteggio pieno proverà a respingere l’assalto del ritrovato Milan di Massimiliano Allegri.

Il Diavolo occupa in questo momento il 3/o posto a soli tre punti dagli azzurri scudettati e con un successo nello scontro diretto agguanterebbero a quota 12 punti la squadra allenata da Antonio Conte.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una sfida vibrante e ricca di emozioni. Il primo ad esserne convinto è proprio Massimiliano Allegri che in occasione del match contro la capolista ritrova il suo pezzo più pregiato, l’autentico asso nella manica di casa Milan.

Il Milan è quasi al completo, i tifosi sognano l’aggancio in vetta

Dopo un’assenza di oltre un mese torna a disposizione Rafael Leao, fermatosi a metà agosto a causa di un problema muscolare. Il 26enne attaccante portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno e per il match contro il Napoli sarà convocato.

Una gran bella notizia per il Milan che dopo l’inizio shock con la sconfitta interna contro la Cremonese ha inanellato tre vittorie consecutive contro Lecce, Bologna e Udinese dando vita ad un crescendo di prestazioni e giocate di alto livello.

Leao scalpita, il Napoli è avvertito

Resta dunque da valutare se e che tipo di minutaggio Allegri concederà all’ex gioiello del Lille. Le indiscrezioni da questo punto di vista divergono: secondo qualcuno il tecnico di Livorno starebbe meditando la mossa a sorpresa per spiazzare Conte, vale a dire l’impiego di Leao dal primo minuto.

Altri sostengono viceversa che l’allenatore toscano è orientato a portare il portoghese in panchina per poi inserirlo a partita in corso, magari negli ultimi 20/25 minuti, sempre che il risultato della partita sia in quel momento in bilico. L’unica certezza è che Leao contro il Napoli sarà convocato e con ogni probabilità dovrebbe giocare almeno qualche minuto.