Israele escluso dalla UEFA: Italia inserita in un altro girone | PEC INVIATA A GRAVINA

Clamoroso e per certi versi inatteso provvedimento da parte dell’UEFA che avrebbe deciso di escludere Israele da tutte le competizioni

A battere alle agenzie di stampa di tutto il mondo una notizia destinata a scuotere tutto il mondo dello sport e del calcio in particolare è stato l’inglese ‘Times’, vale a dire il più autorevole dei quotidiani della vecchia e cara Europa.

La UEFA secondo quanto riportato, sarebbe sul punto di formalizzare con relativo e annesso annuncio ufficiale, l’esclusione di Israele da tutte le competizioni calcistiche del Vecchio Continente.

Una decisione che da settimane era sul tavolo del presidente Ceferin e dei consiglieri del massimo organismo continentale e di cui con ogni probabilità anche il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina, era a conoscenza.

È giusto infatti sottolineare come il numero uno di Via Allegri ricopra il ruolo di vicepresidente dell’UEFA. Sempre in base alle informazioni pubblicate dal ‘Times’, il momento decisivo è previsto per la prossima settimana quando a Nyon si riuniranno gli stati generali e la mozione sarà discussa e votata.

Pugno duro di Ceferin con Israele, tutti spiazzati

Nel caso in cui a quanto pare molto probabile i consiglieri dell’UEFA decidano di escludere Israele dalle competizioni le principali e più immediate conseguenze ricadrebbero sui gironi di qualificazione ai Mondiali del 2026.

In realtà nelle ultime ore si è sottolineato da più parti come poiché il massimo evento calcistico iridato ricade automaticamente sotto l’egida della FIFA ogni provvedimento preso da Nyon non può avere efficacia sulle gare di qualificazione al Mondiale stesso.

La UEFA replica a muso duro, cosa succederà con l’Italia

Non si è fatta attendere la risposta dell’UEFA che ha sottolineato e ribadito come i gironi di qualificazione ai Mondiali che si disputano in Europa siano invece di esclusiva sua competenza e non della FIFA, a cui spetta invece l’organizzazione della fase finale della Coppa del Mondo.

Di conseguenza se la votazione del Consiglio dell’UEFA dovesse escludere Israele dalle competizioni, dunque anche dalle qualificazioni mondiali, i punti conquistati dalle altre nazionali presenti nel Gruppo I contro gli israeliani verrebbero tolti. L’Italia ad ottobre prossimo giocherà solo contro l’Estonia. Risultano invece infondate le voci relative ad uno spostamento in extremis degli azzurri in un altro raggruppamento: è un’ipotesi impraticabile per le più svariate ragioni.