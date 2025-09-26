Io alla Juve non voglio tornare: no secco della leggenda bianconera | John Elkann si arrende

La Juventus vuole rinforzare la struttura societaria con una figura di spicco ma John Elkann ha appena incassato un clamoroso rifiuto

La rivoluzione in casa Juventus è ancora di là dall’essere compiuta. Il processo di trasformazione iniziato l’estate scorsa ha riguardato finora soprattutto la dirigenza responsabile dell’area tecnica: la mossa più importante della proprietà è stata senza ombra di dubbio l’ingaggio di Damien Comolli al posto di Cristiano Giuntoli.

John Elkann, azionista di maggioranza e numero uno del club bianconero ha ripreso in mano le redini della società in seguito al burrascoso addio di Andrea Agnelli ponendosi come obiettivo prioritario la costruzione di una Juve di nuovo vincente.

Un traguardo, la riconquista dello scudetto dopo 5 anni di digiuno, che Vlahovic e compagni potrebbero tagliare già al termine di questa stagione. Ciononostante la ricostruzione tecnica e societaria non è ancora completa.

John Elkann vorrebbe infatti puntellare l’organigramma dirigenziale con una figura di spessore, una personalità di alto profilo amata dai tifosi che sia in grado di gestire e guidare il club sia nell’immediato che in prospettiva futura.

Si può dire ‘no’ alla Juventus, tifosi spiazzati

Non è un caso che in tempi e modalità diverse il nome di Alessandro Del Piero sia puntualmente accostato nuovamente a quello della Juventus. Del resto l’ex capitano e bandiera bianconera tornerebbe volentieri alla casa madre con un ruolo dirigenziale.

I tifosi dal canto loro non aspettano altro che riabbracciare il loro idolo. Ma le idee di John Elkann sembrano andare in un’altra direzione, come svelato qualche giorno da Luca Momblano, giornalista da sempre esperto di questioni bianconere e molto vicino alle vicende societarie.

John Elkann aveva scelto, ma la risposta lo ha gelato

In base a quanto riferito qualche giorno fa da Momblano a ‘Casa Juventibus‘, non molte settimane addietro la Juventus avrebbe chiesto a Michel Platini, più o meno con toni generici e informali, se avesse avuto piacere ad entrare in società con il ruolo di presidente.

L’ex fuoriclasse francese ed ex presidente dell’UEFA avrebbe cordialmente rifiutato la proposta di Elkann. Il numero uno del gruppo Exor confidava nel grande affetto nutrito da Platini nei confronti della squadra bianconera, un sentimento che nel corso degli anni è rimasto integro. Invece ‘Le Roi’ ha ribadito il suo ‘no’ secco e categorico al nipote di Gianni Agnelli.