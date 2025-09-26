Il progetto sta andando a rotoli: la società chiama Cristiano Giuntoli | Licenziamento ad un passo per il DS

Dopo l’addio alla Juve, il dirigente è pronto a tornare in pista, per sostituire un direttore sportivo che sta per essere licenziato.

Nel calcio moderno, quando i risultati non corrispondono alle aspettative, il primo a essere messo in discussione è quasi sempre l’allenatore. Il tecnico rappresenta il volto più visibile della squadra e il suo operato è immediatamente giudicato da tifosi, media e società. Esclusioni inattese, schemi poco efficaci o serie negative portano spesso a valutazioni drastiche, con esoneri che arrivano già dopo poche settimane dall’inizio della stagione.

Tuttavia, negli ultimi anni cresce l’attenzione anche verso i dirigenti responsabili della costruzione della rosa. Basti pensare ad esempio a quanto accaduto lo scorso anno in casa Juve. Dopo la pessima stagione disputata dai bianconeri infatti la società ha deciso di dare il benservito a Cristiano Giuntoli, che si è ritrovato bocciato e senza contratto dall’oggi al domani.

Adesso però è proprio il suo nome che sta tornando in hype nelle ultime ore. Infatti un altro club, che sta vedendo il proprio progetto andare a rotoli, ha deciso di puntare su di lui per rientrare dove si merita. Vediamo però nello specifico di quale squadra stiamo parlando.

Giuntoli prepara il suo ritorno

Dopo il flop alla Juventus, Cristiano Giuntoli si è ritrovato senza contratto e senza una squadra da poter gestire. A Torino ha commesso diversi errori, ma è ovvio che in due anni le colpe del fallimento non sono state solo le sue.

A diversi mesi dal suo addio alla Vecchia Signora però il dirigente è pronto a tornare in pista, e proprio in questi giorni per lui sarebbe arrivata una chiamata prestigiosa.

Stanno cacciando il ds: preso Giuntoli al suo posto

La Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione terribili. Le colpe di questo flop iniziale però non sono andate solo su Stefano Pioli, ma anche sul direttore sportivo Daniele Pradé, colpevole di aver condotto l’ennesimo mercato scellerato.

Ed è per questo che stando agli ultimi rumors, la società gigliata starebbe valutando la sua cacciata. E per sostituirlo in caso di licenziamento, il nome più caldo è senza dubbio quello di Cristiano Giuntoli.