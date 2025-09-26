Clamoroso Roma-Lille: ARBITRA TAYLOR | Città in subbuglio per giovedì prossimo

Annuncio incredibile della Uefa per la sfida tra Roma e Lille: ad arbitrare il match giovedì prossimo sarà il tanto odiato Taylor. I tifosi giallorossi gli stanno preparando un’accoglienza da incubo.

Mercoledì sera la Roma ha fatto il proprio esordio europeo. A Nizza contro i francesi la compagine allenata da Gian Piero Gasperini ha vinto con il risultato di 2-1. Un punteggio che non rispecchia quanto hanno fatto vedere i giallorossi, che hanno dominato dall’inizio alla fine, ma che comunque regala tre punti preziosi alla Lupa.

A decidere la sfida sono stati due difensori centrali. Prima Evan Ndicka, che ha segnato su azione di calcio d’angolo, piazzando di testa alle spalle del portiere il meraviglioso cross di Lorenzo Pellegrini. Poi a firmare il raddoppio è stato Gianluca Mancini, con un inserimento da centravanti puro su suggerimento di Tsimikas. Su calcio di rigore, causato da una grossa ingenuità di Nicolò Pisilli, è invece arrivata la marcatura dei transalpini.

Ora per i capitolini è tempo di voltare pagine. Domenica pomeriggio c’è il match di campionato contro il Verona, allo stadio Olimpico, mentre giovedì prossimo torna ancora l’Europa League, dove la Magica sempre tra le mura amiche sfiderà il Lille. Ma è proprio in vista di questo match che nelle scorse ore sono arrivate delle novità a dir poco clamorose.

Taylor arbitrerà il match tra Roma e Lille

A breve la Uefa indicherà quali saranno gli arbitri per le prossime gare europee. Tuttavia in casa giallorossa c’è un timore davvero enorme.

Infatti alcuni spifferi da Trigoria stanno indicando che a dirigere il match possa essere Anthony Taylor, che purtroppo i tifosi romanisti non ricorderanno con grande affetto dopo quanto accaduto qualche anno fa.

Tifosi giallorossi in subbuglio

Taylor è stato l’arbitro della finale di Europa League persa qualche anno fa dalla Roma contro il Siviglia, e che ha commesso un grave errore non dando un calcio di rigore piuttosto netto ai capitolini. Da allora il popolo giallorosso ce l’ha a morte con lui.

Per questa ragione dunque, qualora venisse realmente designato per la sfida di giovedì, nella Capitale potrebbe scoppiare il finimondo. Speriamo dunque che la Uefa eviti una decisione del genere, anche per prevenire qualsiasi problema di ordine pubblico.