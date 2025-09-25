ULTIM’ORA FRANCE FOOTBALL: abolito il Pallone d’Oro | Dal prossimo anno ci sarà un nuovo premio individuale

Un clamoroso annuncio tira in ballo France Football. Abolizione del Pallone d’Oro, dalla prossima edizione spunta un premio individuale. Ecco tutti i dettagli.

Anche l’ultima edizione del Pallone d’Oro, assegnato a Ousmane Dembélé, si è trascinata diverse code polemiche. Lo scorso anno fu clamorosa la forma di protesta adottata dal Real Madrid. I Blancos dodici mesi fa disertarono la premiazione, dopo aver scoperto che il prestigioso premio non sarebbe andato a Vinicius. Calciatore e tecnico non parteciparono dunque alla premiazione di Rodri come miglior giocatore del 2024.

Ed anche quest’anno le polemiche più roventi provengono dalla Spagna, anche se si concentrano in casa Barcellona. In particolare il padre di Lamine Yamal non ha digerito che suo figlio non abbia vinto il Pallone d’Oro nel 2025. Il genitore della stella blaugrana ha annunciato che il calciatore punterà alla conquista del premio nella prossima edizione.

A completare gli attacchi in casa catalana ci ha pensato poi l’ex attaccante Neymar. Il brasiliano si è scagliato contro la quinta posizione di un altro calciatore del Barcellona, ovvero il connazionale Raphinha. L’attaccante blaugrana è arrivato quinto nella classifica finale redatta da France Football, con l’attaccante del Santos che ha commentato con un laconico: “È una presa in giro“.

Nel momento della celebrazione c’è stato anche un momento di gloria per Gianluigi Donnarumma, premiato con il premio Yashin come miglior portiere della passata stagione.

Caos Pallone d’Oro, dalle polemiche alle provocazioni sul web

L’ex estremo difensore del PSG, grande protagonista della stagione vincente del club parigino, nel momento dei ringraziamenti ha citato tutti o quasi. Il portiere del Manchester City ha omesso dalla lista Luis Enrique, suo allenatore fino a poche settimane fa, in aperta polemica con la vicenda che lo ha visto lasciare la Francia.

Dalle polemiche alle provocazioni sulla rete. Nelle scorse ore, sulla pagina Instagram Trashcalcistico, è rimbalzata un post ironico che richiama le vicende dello scorso anno dell’Inter di Simone Inzaghi.

Dal 2026 addio al Pallone d’Oro: lo sfottò all’Inter sul web

La pagina satirica tira fuori le parole del centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, dopo la vittoria nerazzurra sul Monaco: “Se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili.”

E così la pagina satirica annuncia per diletto la nascita di un nuovo trofeo al posto del Pallone d’Oro del 2026. Ecco il premio Mkhtaryan destinato al giocatore più ingiocabile dell’anno solare. Ovviamente il post scherzoso è stato sommerso dai commenti dei tifosi.