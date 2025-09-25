Sinner ha un nuovo avversario, ed è peggio di Alcaraz | Tornare al 1° posto sembra impossibile

Jannik Sinner deve fare i conti con un nuovo avversario sulla scena mondiale del tennis. Il nuovo competitor mette più paura di Carlos Alcaraz.

La recente finale degli US Open ha visto Carlos Alcaraz trionfare ai danni di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha perso in un colpo solo il titolo del torneo statunitense e la corona del ranking ATP. Lo spagnolo è tornato in vetta dopo il dominio dell’atleta nato a San Candido, che ora è costretto ad inseguire il classe 2003.

Sinner tornerà in campo a Pechino dopo gli US Open, e da poco sono stati svelati i tabelloni dell’ATP 500. L’italiano è presente come testa di serie del torneo, considerando che Alcaraz andrà in scena a Tokyo nei prossimi giorni. Presenti nella capitale cinese anche gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, oltre a Lorenzo Musetti.

L’atteso ritorno in campo di Jannik Sinner sarà contro l’esperto Marin Cilic. Questo è stato il verdetto del sorteggio per l’ATP 500 di Pechino. Dopo la gara col 37enne croato, l’altoatesino potrebbe incrociare il padrone di casa Zhang. Per quanto riguarda i quarti di finale il nome più caldo è quello di Khachanov, mentre in semifinale c’è l’opzione tra Mensik e de Minaur.

Per quanto riguarda l’eventuale finale poi c’è la possibilità del derby azzurro con Musetti, ma non sono da escludere le piste che portano a Rublev, Zverev o Medvedev, tutti dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner.

Non solo Alcaraz, Sinner deve guardarsi le spalle da un’altra stella

Jannik Sinner punta senza ombra di dubbio alla conquista del titolo a Pechino, considerando che può permettergli di recuperare terreno nella corsa al primo posto del ranking ATP.

Vincendo l’ATP in programma in Cina, l’altoatesino può rosicchiare terreno su Alcaraz, che a Pechino lo sconfisse in finale la scorsa stagione. Ma il dualismo in vetta al tennis globale rischia di dover fare i conti con un terzo incomodo a stretto giro di posta.

Il fenomeno del padel si lancia nel tennis: avviso ai big

Fari puntati su Juan Lebron Chincoa, uno dei campioni spagnoli del padel. L’atleta ha conquistato per 4 volte il World Padel Tour, vincendolo consecutivamente dal 2019 al 2022.

Di recente è apparso sui social network un suo video in cui si cimentava nel tennis, provando una gara sulla terra rossa, come documentato su Instagram dalla pagina El4set. Se il campione di padel facesse sul serio potrebbe puntare ad insidiare a sorpresa i big della scena tennistica mondiale.