Questa volta vince la Juve: risarcimento milionario per i bianconeri | Elkann rivuole anche gli scudetti

Dopo una lunga battaglia legale, la società bianconera ha vinto il processo. Ora la attende un risarcimento milionario, ma Elkann rivuole anche gli scudetti.

La Juventus è uno dei club più titolati e seguiti del calcio italiano, ma la sua storia recente è stata segnata anche da vicende extracalcistiche che hanno avuto grande risonanza. Il primo grande scandalo risale al 2006 con Calciopoli, in cui la società fu coinvolta in un’inchiesta sulla gestione arbitrale. Le conseguenze furono pesanti: revoca di due scudetti e retrocessione in Serie B, evento senza precedenti per un club di tale livello.

Negli anni successivi, la Juventus ha ricostruito il proprio percorso sportivo, tornando ai vertici nazionali e internazionali. Tuttavia, nuove questioni giudiziarie hanno continuato a circondare l’ambiente bianconero. Tra queste, l’inchiesta sulle cosiddette plusvalenze fittizie, che ha coinvolto diversi dirigenti ed è stata al centro dell’attenzione mediatica nella stagione 2022-2023. L’indagine ha portato a penalizzazioni in classifica e a dimissioni di figure di rilievo della dirigenza.

Un altro capitolo recente riguarda le indagini relative alla gestione degli stipendi durante il periodo della pandemia, con l’ipotesi di accordi privati non registrati ufficialmente nei bilanci. Molte controversie dunque per i bianconeri. Ma proprio da una di queste, il club torinese di recente ne è uscito a testa altissima.

La Juve vince la causa: arriva un risarcimento milionario

Nei giorni scorsi è andata avanti l’inchiesta e il processo proprio sul caso plusvalenze di cui abbiamo parlato di sopra, e che ha visto coinvolta appunto la Juventus.

E tra i giudizi c’è stata la clamorosa assoluzione dell’allora amministratore delegato del club bianconero Maurizio Arrivabene. Una sorta di vittoria dunque per la società bianconera, che però adesso vuole un pesante risarcimento. Vediamo perché.

Elkann si infuria: rivuole anche gli scudetti

Come ricorderete, per ogni dirigente coinvolto, la Juve ha preso una penalità di ben due punti all’epoca dei fatti, a cui si è andata ad aggiungere una multa salata. Questa decisione giudiziaria ha fatto scatenare i tifosi sui social, che hanno richiesto un mega risarcimento.

Staremo a vedere se John Elkann si muoverà in questo senso, oppure lascerà tutto a tacere. Il popolo bianconero però ci spera, come, d’altronde, spera ancora di poter riavere indietro gli scudetti che sono stati tolti alla Vecchia Signora dopo Calciopoli.