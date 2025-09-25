Mister, non ce la faccio: Gattuso perde i pezzi, out dai convocati | Sostituirlo sarà un’impresa

Una pessima notizia per il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno di un pezzo pregiato nelle prossime gare

Si avvicina a grandi passi il momento della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali. A partire da lunedì 6 ottobre tutti i giocatori convocati dovranno raggiungere i luoghi dei rispettivi raduni. Per ciò che riguarda l’Italia il Commissario Tecnico Rino Gattuso si prepara ad aprire le porte di Coverciano.

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio dell’elenco dei calciatori chiamati a preparare le prossime due sfide contro Estonia e Israele, match decisivi per garantirsi quanto meno il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Detto che la Norvegia è ormai a un passo dalla conquista del primato e di conseguenza dell’accesso diretto alla kermesse iridata, gli azzurri hanno comunque il dovere di non lasciare nulla di intentato.

I problemi per Gattuso però non mancano, tutt’altro. A causa dei tanti impegni con le rispettive squadre di club molti giocatori sono costretti a dare forfait a causa di infortuni e problemi fisici più o meno gravi, comunque sufficienti ad impedirgli di rispondere alle convocazioni.

Gattuso, che mazzata: questa proprio non ci voleva

Il tecnico calabrese dovrà con ogni probabilità fare a meno di Nicolò Rovella, il perno del centrocampo della Lazio che durante il derby contro la Roma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema all’inguine.

Rovella non è un titolare di questa Nazionale, ma un’alternativa di spessore a cui però Gattuso dovrà rinunciare. E i guai per il CT azzurro non sono finiti: anche un altro pezzo da novanta rischia seriamente di non essere a disposizione per le sfide contro Estonia e Israele.

L’Italia perde un altro pezzo, Gattuso mastica amaro

Si tratta di Gianluca Scamacca, il centravanti dell’Atalanta fermo ai box dalla fine di agosto a causa di un’infiammazione a un ginocchio. L’attaccante romano è da anni vittima di infortuni e problemi fisici di varia natura che gli hanno impedito di spiccare il volo.

Purtroppo anche in questo caso i tempi di recupero si stanno allungando a tal punto da mettere seriamente a rischio la convocazione in Nazionale. Anzi, ad oggi le chance che l’ex talento cresciuto nelle giovanili della Roma sia a disposizione di Gattuso sono ridotte all’osso.