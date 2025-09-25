“Francesco Repice al VAR”: presentata richiesta ufficiale in Lega | Inizia già dal prossimo turno

Non si placano le polemiche intorno agli arbitraggi in Serie A e spunta una soluzione a sorpresa. C’è la candidatura di Francesco Repice al VAR, ecco la richiesta alla Lega.

Anno nuovo, vecchie polemiche. Anche questa stagione di Serie A è partita con grosse polemiche sull’operato degli arbitri, sia in campo che in sala VAR. Nel quarto turno di campionato sono stati tanti gli episodi che hanno fatto gridare allo scandalo, riverberati anche dalle dure parole di Gianluca Rocchi.

Il designatore arbitrale del campionato italiano ha bocciato senza riserve i direttori di gara delle sfide che hanno coinvolto Juventus e Napoli. Rocchi ha analizzato gli errori macroscopici commessi dagli arbitri delle due gare, contro il Verona per i bianconeri e contro il Pisa per i partenopei.

La Juventus è stata danneggiata nell’ultimo turno di campionato, secondo il designatore. Sbagliato concedere il calcio di rigore al Verona per fallo di mano di Joao Mario, e manca un cartellino rosso per l’attaccante degli scaligeri Orban. Bianconeri pesantemente danneggiati dalla direzione di gara di Rapuano.

Meglio è andata al Napoli, che ha vinto di misura in casa contro i toscani. Manca un rigore per il Pisa, per fallo di De Bruye su Leris. L’arbitro Crezzini ha invece deciso di punire con un fallo di mano il calciatore nerazzurro, ma da regolamento il tocco con il braccio non era punibile.

Bufera arbitri e VAR: spunta la soluzione Francesco Repice

Nel precedente turno di campionato fece rumore la mancata concessione di un calcio di rigore solare al Milan. Circostanza che portò anche all’espulsione di Massimiliano Allegri. Insomma, non il modo migliore per iniziare la stagione per la classe arbitrale italiana, con un focus sulle decisioni prese in sala VAR.

La tecnologia in campo non sempre si rivela uno strumento risolutore delle controversie. Gli animi dei tifosi si scaldano sul tema del rapporto tra i fischietti e gli assistenti dietro al monitor, ed ora spunta una proposta sorprendente per risolvere la questione. Invocato Francesco Repice al VAR.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da controcalciotv ⬇️ (@controcalciotv)

Bufera VAR, la provocazione di Faina: da Di Canio a Repice

Nel corso della trasmissione Controcalcio, l’influencer Faina si rivolge alla Lega Serie A, invocando una rivoluzione al VAR. Ecco le parole del volto noto sul web: “Tu al VAR dovresti metterci Paolo Di Canio, dovresti metterci Trevisani, oppure Francesco Repice. Ci dovresti mettere gente competente.”

Una provocazione che ha aperto un nuovo fronte di discussione sul web. L’ingresso di personalità fuori dal mondo arbitrale in sala VAR rappresenterebbe una nuova rivoluzione clamorosa per la classe arbitrale italiana.