Buona la prima europea di Gasperini: la Roma affonda il Nizza | Pellegrini ancora decisivo

Grande esordio per la Magica in Europa League: battuto il Nizza per 2-1 in trasferta. Ancora importante l’apporto di Lorenzo Pellegrini.

Nella serata di ieri la Roma ha fatto il proprio esordio stagionale in Europa League. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha ottenuto tre punti preziosi in casa del Nizza, imponendosi per 2-1 sui rivali francesi. Un risultato meritato, che ha visto i giallorossi quasi dominare, e rischiare pochissimo, sebbene lo scarto sia stato di un solo gol al termine della partita.

Già nel primo tempo la Lupa ci ha provato di più, e nella fase finale della frazione di gioco è passata in vantaggio con un colpo di testa di Gianluca Mancini. Tuttavia il difensore romanista era in fuorigioco, e la rete è stata annullata. Nella ripresa il copione non cambia, e subito i capitolini riescono a trovare il gol, stavolta buono, firmato da Evan Ndicka su azione di calcio d’angolo.

La Magica insiste, e dopo nemmeno tre minuti arriva il raddoppio, siglato di nuovo da Mancini, che a differenza del primo tempo non si vede fischiare l’offside, e che dunque può esultare. Il Nizza sembra morto, ma una follia di Pisilli regala un calcio di rigore ai francesi, trasformato da Moffi. Da quel momento in poi però gli uomini di Gasperini mettono il match in ghiaccio, non rischiano più, e portano a casa tre punti d’oro per il discorso qualificazione.

Alla prossima c’è il Lille

Dopo il successo di ieri sera, la Roma può dunque concentrarsi sul campionato, dove domenica alle ore 15.00 ospiterà allo stadio Olimpico il Verona di Paolo Zanetti, in una sfida che non sarà per niente facile.

In Europa invece i giallorossi torneranno in campo giovedì prossimo, in casa, dove arriverà un altro club francese, il Lille. L’appuntamento è per le ore 18.45.

Pellegrini è totalmente recuperato

Oltre per la vittoria, mister Gasp può sorridere anche per un’altra ragione. Lorenzo Pellegrini infatti sembra ormai totalmente recuperato.

Dopo il gol nel derby di domenica, fondamentale per la vittoria romanista, il centrocampista è stato di nuovo decisivo, fornendo da corner l’assist dell’1-0 a Ndicka. Dunque il tecnico giallorosso potrà contare al 100% su quello che sembra quasi un nuovo acquisto.