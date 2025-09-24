TERREMOTO FERRARI: Leclerc vuole far fuori Hamilton | Si pensa ad un clamoroso ritorno

La crisi della Ferrari è una costante della stagione. A Maranello si pensa al futuro e spunta l’ipotesi di un clamoroso addio di Hamilton

Se Lewis Hamilton lasciasse la Ferrari dopo una sola stagione? Un’ipotesi considerata irrealistica fino a qualche settimana fa sembra assumere in questo preciso momento i contorni di un’ipotesi quanto mai concreta e plausibile.

Del resto con una stagione così deludente per la scuderia di Maranello nessun’opzione può essere esclusa a priori. Le tante aspettative e le legittime ambizioni coltivate da dirigenti, progettisti, piloti e dagli stessi tifosi della Rossa sono andate deluse.

Nonostante l’ingaggio di un fuoriclasse come Lewis Hamilton, un’operazione salutata a suo tempo da una valanga di consensi, il mondiale di Formula Uno per il Cavallino Rampante si è trasformato fin da subito in un autentico calvario.

Una stagione rivelatasi fallimentare da tutti i punti di vista, un’annata che i tifosi ferraristi non vedono l’ora di chiudere, possibilmente con qualche risultato vagamente accettabile da qui a novembre. Per ciò che invece riguarda il futuro prossimo, nulla si può escludere a priori.

La crisi senza fine della Ferrari, nel 2026 via alla rivoluzione

In vista del prossimo anno, quello della rivoluzione delle power unit, ai piani alti di Maranello si sta pensando all’ennesimo ribaltone. A partire molto probabilmente dalla coppia di piloti a cui affidare un immediato e deciso riscatto.

Le sorprese da questo punto di vista sono dietro l’angolo: come accennato in precedenza starebbe prendendo corpo il clamoroso addio di Lewis Hamilton dopo un solo anno alla guida della Rossa. I rapporti tra l’inglese e Charles Leclerc sono tutt’altro che idilliaci, a tal punto che il pilota monegasco avrebbe avanzato ai vertici della scuderia una richiesta precisa.

Leclerc ha ‘scelto’ il suo prossimo compagno di squadra

Al driver monegasco non dispiacerebbe affatto il ritorno alla Ferrari di Carlos Sainz, che è stato mandato via proprio per fare spazio ad Hamilton. Sui suoi canali social Leclerc ha pubblicato un video in cui lo si vede viaggiare di notte a bordo di un van affittato per l’occasione proprio insieme a Sainz.

I due sono intenti a scherzare e a ridere, proprio come ai bei tempi in cui condividevano i destini della scuderia di Maranello. E chissà che a John Elkann non venga in mente di riformare un tandem di piloti che tanti buoni risultati ha ottenuto.