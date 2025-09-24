La prossima è decisiva: ultima chance per Gilardino | Se salta pronto un altro campione del mondo

Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime quattro giornate, la prossima gara è già decisiva per Gilardino sulla panchina del Pisa. In caso d’esonero è pronto un altro campione del mondo.

Il Pisa esce sconfitto dallo stadio Maradona, dove il Napoli si è imposto per 3-2 sui toscani. Alberto Gilardino ha comunque elogiato la prestazione dei suoi in casa dei partenopei, sottolineando come non sia facile per nessuno mettere paura alla squadra campione d’Italia tra le mura amiche.

L’ex attaccante ha sorvolato sulle polemiche arbitrali del match, con il Pisa che ha fortemente protestato per un calcio di rigore non concesso nel primo tempo. La squadra nerazzurra è riuscita comunque a tenere la partita viva fino alle battute finali, ma torna a casa senza nessun punto.

E dopo le prime quattro gare di campionato la situazione in classifica è già preoccupante per la squadra neopromossa. I toscani hanno finora un solo punto in campionato, ed occupano l’ultima posizione a braccetto col Lecce. Il Pisa ha pareggiato all’esordio con l’Atalanta, poi ha trovato tre sconfitte di misura, con Roma, Udinese e appunto Napoli.

Ora la squadra guidata da Gilardino tornerà in campo per i sedicesimi di finale in Coppa Italia. I toscani saranno ospiti del Torino di Baroni, altra squadra che sta faticando in queste prime battute stagionali. Ma i fari sono puntati soprattutto al prossimo impegno di campionato per i nerazzurri.

Futuro Gilardino, decisiva la sfida alla Fiorentina

Nel prossimo turno di Serie A il Pisa ospiterà in casa la Fiorentina di Stefano Pioli. Anche la squadra viola sta navigando in acque turbolente, non avendo ancora trovato la prima vittoria in campionato.

Il derby toscano ha il sapore di ultima chance per l’ex tecnico del Genoa, che rischia ancora una volta di essere esonerato a stagione in corso. In caso il Pisa non faccia punti contro la squadra di Pioli, la dirigenza nerazzurra potrebbe sciogliere le riserve ed esonerare l’ex bomber.

Il Pisa scarica Gilardino: pronto un altro campione del mondo

Ed in caso di separazione anticipata c’è la candidatura di un altro campione del mondo per la squadra toscana. Dopo aver salutato Pippo Inzaghi, che ha sposato il progetto Palermo in seguito alla promozione del Pisa, e dato fiducia a Gilardino, i nerazzurri possono pescare un ex difensore dell’Italia che vinse il Mondiale nel 2006.

Stiamo parlando di Fabio Cannavaro, l’ex calciatore partenopeo è ancora libero dopo l’esonero dalla Dinamo Zagabria in Croazia.