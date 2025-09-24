Il Real Madrid non si ferma più, 1-4 al Levante: Vinicius, Mastantuono e la doppietta di Mbappé | + 5 sul Barcellona

Vinicius e Mbappé (Instagram) - tuttocalcioestero.it

Il Real Madrid di Xabi Alonso conosce solo la vittoria. Sei su sei in Liga, poker in casa del Levante e cinque punti di vantaggio sul Barcellona.

Sei vittorie in altrettante partite di Liga, più il successo sul Marsiglia in Champions League, il Real Madrid di Xabi Alonso è davvero imprendibile in questa prima parte di stagione. Poker Blancos in casa del Levante, superato non senza qualche difficoltà.

Il Real Madrid sta prendendo forma e assimilando sempre più il credo calcistico di Xabi Alonso. La gara in casa del Levante vede i Blancos studiare ed attendere gli avversari nelle prime battute di gioco. Poi gli ospiti escono alla lunga con le loro qualità di palleggio e ripartenza, creando subito diverse occasioni pericolose per la porta dei padroni di casa.

Al minuto 28° è Vinicius a sbloccare la gara con una magia. L’attaccante brasiliano trova un gol da urlo, battendo sul secondo palo l’estremo difensore Ryan, con un colpo micidiale d’esterno destro.

Passano solo dieci minuti e arriva la prima gioia personale per il talentino Franco Mastantuono. L’argentino viene lanciato da Vinicius in ripartenza e col destro supera il portiere ex Roma, raddoppiando per i suoi. Il Real Madrid chiude la prima frazione di gioco in totale controllo della gara.

Real Madrid incontenibile: poker in casa del Levante

La seconda frazione di gioco si apre con i padroni di casa che tentano di rialzare la testa. Il Levante attacca a testa bassa e riesce a trovare il gol che dimezza lo svantaggio.

Ad accorciare le distanze ci pensa Etta Eyong, che approfitta di una dormita generale della retroguardia del Real, compreso il portiere Courtois. Quando i padroni di casa acquistano fiducia e iniziano a premere a caccia del pareggio, ci pensa il numero 10 dei Blancos a togliere le castagne dal fuoco.

Sinfonia Real, Vinicius, Mastantuono e doppio Mbappé

È Kylian Mbappé a salire in cattedra nel momento del bisogno per Xabi Alonso. L’attaccante francese certifica il suo momento di grazia, mettendo a segno una doppietta decisiva.

L’ex PSG prima si procura un calcio di rigore per fallo ingenuo di Unai Elgezabal. L’attaccante supera Mathew Ryan con un pallonetto dagli undici metri. Poi due minuti più tardi semina il panico nella difesa avversaria, supera anche il portiere e deposita in rete la palla del 4-1 per gli ospiti. Ora in classifica i Blancos comandando con 18 punti dopo sei giornate, a meno cinque lunghezze c’è il Barcellona.