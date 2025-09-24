Il 6 ottobre devi essere a Coverciano: sorpresa di Gattuso tra i convocati | Ha 12 presenze in Serie A

Mancano due settimane alla seconda sosta per le Nazionali e il CT dell’Italia Gattuso vuole convocare un giovane talento appena sbocciato

La qualificazione ai Mondiali del 2026 è appesa a un filo. Anzi, salvo miracoli o giù di lì la Nazionale italiana non andrà oltre il 2/o posto nel girone dominato dalla Norvegia dello scatenato Erling Haaland.

Una posizione che obbligherà Donnarumma e compagni a passare per le forche caudine dei play off con il rischio concreto di dover incassare la terza eliminazione consecutiva dopo quelle del 2018 e del 2022.

Purtroppo sul cammino degli azzurri nel girone pesa come un macigno la netta sconfitta incassata a giugno scorso ad Oslo contro la Norvegia. Gli scandinavi sono a un passo dalla qualificazione alla rassegna iridata e l’Italia dovrà accontentarsi della piazza d’onore.

Un secondo posto che i ragazzi di Gattuso dovranno blindare vincendo le prossime due gare in programma ad ottobre contro Estonia e Israele. Bissando i successi del mese scorso la nostra Nazionale avrà la certezza di disputare i playoff.

Gattuso pensa a nuove convocazioni, sorpresa in vista

Tra qualche giorno conosceremo l’elenco dei giocatori convocati per le suddette gare e a quanto pare il commissario tecnico sarebbe in procinto di inserire in lista un giovane talento messosi in luce nel nostro campionato.

La certezza è la conferma in blocco dei titolarissimi, gli inamovibili che saranno presenti a Coverciano a partire da lunedì 6 ottobre. I giocatori dell’Inter ad esempio costituiranno ancora una volta lo zoccolo duro del gruppo azzurro. Attenzione però a qualche sorpresa last minute.

Tutti a Coverciano dal 6 ottobre, ci sarà un volto nuovo

Uno dei volti nuovi potrebbe essere quello di Marco Palestra, 20enne esterno destro cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e che proprio nella Dea ha fatto il suo esordio in Serie A nella scorsa stagione, un’annata da debuttante in cui ha comunque collezionato 9 presenze.

L’estate scorsa Palestra è stato ceduto in prestito gratuito al Cagliari e con i sardi si è ritagliato il posto da titolare sulla fascia destra. Nell’ultimo turno di campionato il giovane esterno bergamasco si è reso protagonista di una prestazione maiuscola. una prova che potrebbe spalancargli le porte della Nazionale. Gattuso ci pensa su e non è affatto escluso che il nome di Palestra venga inserito tra i convocati in vista delle gare contro Estonia e Israele.