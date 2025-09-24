ADDIO MONDIALE 2026: decisione ufficiale dell’Italia | Gravina ha comunicato tutto alla FIFA

La strada per il Mondiale del 2026 sembra arrivare al capolinea per l’Italia. Spunta la clamorosa decisione di non partecipare al torneo iridato, Gravina in contatto con la FIFA.

Dopo aver assistito da spettatori alle ultime due edizioni dei Mondiali di calcio, la strada per la qualificazione è ancora in salita per l’Italia di Gennaro Gattuso. Nelle prime due gare da nuovo commissario tecnico sono arrivate altrettante vittorie per l’ex centrocampista, ma la situazione nel Girone I sembra ormai già ben definita.

Il primo posto è a totale appannaggio della Norvegia. Il debutto degli azzurri nel gruppo di qualificazione ai Mondiali ha visto la nazionale di Haaland avere la meglio per 3-0 sull’Italia. Un risultato che è costato la panchina di Luciano Spalletti e che contemporaneamente ha riportato a galla l’incubo di un Mondiale senza gli azzurri, il terzo consecutivo.

La larga vittoria contro l’Estonia, e quella pirotecnica per 5-4 contro Israele, hanno consegnato il secondo posto nel girone di qualificazione agli azzurri. Ma il pass per il torneo iridato che andrà in scena la prossima estate, tra Canada, Messico e Stati Uniti, arriva esclusivamente con la prima posizione del girone.

L’Italia dunque, salvo un tracollo della Norvegia- difficilmente pronosticabile al momento- dovrà affrontare nuovamente il turno dei play off per conquistare la certezza di disputare i Mondiali del 2026. Ma le ultime vicende potrebbero scrivere una storia diversa.

L’Italia può abbandonare il Mondiale in anticipo

La situazione geopolitica attuale si riflette anche nelle manovre delle nazionali calcistiche. Le attenzioni sono rivolte al conflitto che Israele sta portando avanti nei confronti della Palestina.

Sono tante le voci di critica che si stanno levando contro la partecipazione della nazionale israeliana. Anche i tifosi a seguito dell’Italia, sul campo neutro di Debrecen in Ungheria, hanno apertamente contestato la disputa della gara contro la selezione mediorientale. Ancora oltre si è spinta la Federazione calcistica della Spagna.

L’Italia come la Spagna, addio al Mondiale 2026

La nazionale delle Furie Rosse, campione in carica dell’Europeo e della Nations League, ha annunciato che in caso di partecipazione di Israele ai Mondiali, diserterà la competizione in America.

Tante spinte stanno arrivando anche nei confronti della Federazione italiana. Al momento non ci sono segnali concreti in tal senso, ma se Gravina dovesse ascoltare fino in fondo le proteste anche gli azzurri possono essere pronti a prendere la più drastica delle decisioni.