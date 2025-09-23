Ndrangheta infiltrata nel club: sta volta l’Inter trema per davvero | Marotta ha chiamato i migliori avvocati

Infiltrazioni criminali nel club, con pressioni della ‘ndrangheta emerse dalle indagini giudiziarie. Stavolta Marotta è costretto a correre ai ripari.

La ‘ndrangheta è entrata nella gestione del club ed il tribunale competente ha imposto da subito il controllo giudiziario. I riflettori delle indagini si sono posati sulla security e sul sistema di ingressi allo stadio, con i giudici che hanno ordinato la misura di prevenzione.

La criminalità organizzata da sempre cerca scudo nei club di calcio per i propri affari. Uno degli ultimi casi eclatanti ha investito le curve di Inter e Milan. In particolare la Curva Nord interista era sostenuta dall’associazione a delinquere di origine calabrese. Quella rossonera è stata riconosciuta come affiliata ad un’associazione a delinquere semplice.

Le misure prese dagli inquirenti, nell’inchiesta denominata ‘Doppia curva‘, hanno portato ad una raffica di arresti, con condanne fino a 10 anni di detenzione. L’ipotesi accusatoria della Direzione distrettuale antimafia è stata confermata dagli inquirenti. Ma il caso delle due tifoserie milanesi rappresenta solo la punta di un iceberg criminale che cerca sempre appoggio intorno alle squadre di calcio.

Ora la cronaca attuale ci porta direttamente in Calabria, dove il Tribunale di Catanzaro ha imposto dodici mesi di amministrazione giudiziaria al Crotone.

Crotone in amministrazione giudiziaria: la decisione del Tribunale

Per gli inquirenti sono emersi elementi fondamentali di infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle attività economiche e imprenditoriali del club calabrese.

Nel mirino della criminalità organizzata parte del ricavato economico che girava attorno al club. Inoltre le autorità hanno anche emesso 17 provvedimenti di daspo per altrettanti tifosi.

L’Inter come il Crotone, la provocazione sul web

Questa notizia ha scatenato tanti commenti sul web, che hanno fatto un parallelo con quanto accaduto all’Inter di Beppe Marotta. In particolare le pagine dei tifosi della Juve si sono riempite di commenti sarcastici che puntano ai due pesi e due misure della giustizia sportiva in Italia.

In particolare su Instagram la pagina Finoallafine_channel, di chiara matrice juventina, ha tuonato contro la differenza di giudizio tra il caso del club calabrese e l’Inter. Il canale ha scritto: “Il servizio di security e la gestione degli ingressi allo stadio erano fortemente influenzati dall’attività criminale. Tutto questo lo abbiamo già vissuto a Milano sponda Inter.”