Napoli, che sofferenza per battere il Pisa: Conte si gode il primato e già pensa alla sfida contro Allegri

Vincenzo Maccarrone 23 Settembre 2025
Spinazzola in gol contro il Pisa - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Al Maradona match più difficile del previsto per il Napoli che batte il Pisa e vola in testa alla classifica. Domenica il big match al Meazza

Antonio Conte aveva avvertito i suoi in merito ai rischi a cui sarebbero andati incontro in un match facile solo sulla carta. Dall’alto della sua esperienza il tecnico salentino era consapevole che contro i nerazzurri toscani i suoi avrebbero sofferto parecchio.

Timori che si sono puntualmente verificati: i campioni d’Italia hanno sì conquistato tre punti preziosi che gli consentono di restare a punteggio pieno dopo 4 turni di campionato e in testa alla classifica in beata solitudine, ma al cospetto del neopromosso Pisa troppi rischi sono stati corsi.

Il 3-2 finale premia la maggiore classe ed esperienza dei campani, ma la sofferenza ha accompagnato i 50mila del Maradona fino al triplice fischio del giovane e a dir poco incerto arbitro Crezzini.

Il Napoli ha fatto sua la gara grazie ai gol di Gilmour, Spinazzola e Lorenzo Lucca, alla sua prima rete in campionato. I ragazzi di Gilardino però sono stati in partita dall’inizio alla fine e se fossero riusciti a centrare il clamoroso pareggio di certo non avrebbero rubato nulla.

Il Napoli archivia il Pisa e pensa solo al Milan

Mandata in archivio la vittoria contro il Pisa i campioni d’Italia sono attesi dal primo vero esame della stagione: domenica sera è infatti in programma allo stadio Meazza un big match attesissimo, la sfida contro un Milan in grande spolvero.

È ovviamente presto per stabilire gerarchie definitive in questo campionato, in fondo siamo solo alla 5/a giornata, ma di certo una gara come quella di San Siro può già fornire indicazioni di un certo rilievo.

Allegri e Conte si sfidano domenica
Grande duello domenica al Meazza tra Conte e Allegri – Wikicommons – Tuttocalcioestero.it

Conte contro Allegri, la sfida più attesa

Il tema più intrigante però, al netto dell’ovvia importanza della posta in palio, è il duello a distanza tra i due allenatori più vincenti del calcio italiano da 20 anni a questa parte. Due tecnici che si stimano ma che al tempo stesso non vedono l’ora di superarsi.

Conte contro Allegri è una sfida nella sfida, un incrocio tra personalità molto forti e tra due professionisti di altissimo livello. Anche i numeri raccontano di un sostanziale equilibrio: entrambi hanno infatti conquistato lo stesso numero di scudetti, 6 a testa. Domenica sera si giocano un frammento del loro possibile 7/o tricolore. Non resta che gustarci lo spettacolo.