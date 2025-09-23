Napoli, che sofferenza per battere il Pisa: Conte si gode il primato e già pensa alla sfida contro Allegri

Al Maradona match più difficile del previsto per il Napoli che batte il Pisa e vola in testa alla classifica. Domenica il big match al Meazza

Antonio Conte aveva avvertito i suoi in merito ai rischi a cui sarebbero andati incontro in un match facile solo sulla carta. Dall’alto della sua esperienza il tecnico salentino era consapevole che contro i nerazzurri toscani i suoi avrebbero sofferto parecchio.

Timori che si sono puntualmente verificati: i campioni d’Italia hanno sì conquistato tre punti preziosi che gli consentono di restare a punteggio pieno dopo 4 turni di campionato e in testa alla classifica in beata solitudine, ma al cospetto del neopromosso Pisa troppi rischi sono stati corsi.

Il 3-2 finale premia la maggiore classe ed esperienza dei campani, ma la sofferenza ha accompagnato i 50mila del Maradona fino al triplice fischio del giovane e a dir poco incerto arbitro Crezzini.

Il Napoli ha fatto sua la gara grazie ai gol di Gilmour, Spinazzola e Lorenzo Lucca, alla sua prima rete in campionato. I ragazzi di Gilardino però sono stati in partita dall’inizio alla fine e se fossero riusciti a centrare il clamoroso pareggio di certo non avrebbero rubato nulla.

Il Napoli archivia il Pisa e pensa solo al Milan

Mandata in archivio la vittoria contro il Pisa i campioni d’Italia sono attesi dal primo vero esame della stagione: domenica sera è infatti in programma allo stadio Meazza un big match attesissimo, la sfida contro un Milan in grande spolvero.

È ovviamente presto per stabilire gerarchie definitive in questo campionato, in fondo siamo solo alla 5/a giornata, ma di certo una gara come quella di San Siro può già fornire indicazioni di un certo rilievo.

Conte contro Allegri, la sfida più attesa

Il tema più intrigante però, al netto dell’ovvia importanza della posta in palio, è il duello a distanza tra i due allenatori più vincenti del calcio italiano da 20 anni a questa parte. Due tecnici che si stimano ma che al tempo stesso non vedono l’ora di superarsi.

Conte contro Allegri è una sfida nella sfida, un incrocio tra personalità molto forti e tra due professionisti di altissimo livello. Anche i numeri raccontano di un sostanziale equilibrio: entrambi hanno infatti conquistato lo stesso numero di scudetti, 6 a testa. Domenica sera si giocano un frammento del loro possibile 7/o tricolore. Non resta che gustarci lo spettacolo.