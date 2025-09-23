Linea del fuorigioco troppo sottile: VAR ancora nella bufera | La denuncia dopo Napoli-Pisa

Ennesima polemica dopo questo weekend di Serie A. Questa volta a finire nel mirino della critica è la linea del fuorigioco tracciata dal VAR, che ha fatto infuriare tutti dopo Napoli-Pisa.

Le polemiche arbitrali rappresentano da anni un tema ricorrente in Serie A e continuano ad animare il dibattito calcistico italiano. L’introduzione del VAR, avvenuta nella stagione 2017-2018, era stata accolta come uno strumento capace di ridurre gli errori e garantire maggiore equità nelle decisioni. Tuttavia, nonostante i progressi tecnologici, le discussioni non si sono attenuate, ma anzi si sono trasformate.

Oggi le contestazioni si concentrano soprattutto sull’interpretazione dei regolamenti e sull’uso della tecnologia in campo. Decisioni legate a fuorigioco millimetrici, falli di mano e valutazioni di contatti in area generano di frequente reazioni contrastanti da parte di club, tifosi e addetti ai lavori. Molti sottolineano come il VAR non abbia eliminato la discrezionalità arbitrale, che resta determinante in episodi chiave.

Le società di Serie A, attraverso comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche, intervengono spesso per esprimere il proprio malcontento, alimentando il confronto mediatico. Anche gli organi federali e l’AIA sono costretti a chiarire periodicamente le scelte arbitrali, nel tentativo di ridurre le tensioni. Il VAR rimane dunque al centro del dibattito: strumento fondamentale per la modernizzazione del calcio, ma al tempo stesso origine di nuove controversie che continuano a dividere il panorama calcistico italiano.

Nuove polemiche, sta volta in Napoli-Pisa

La giornata di campionato che si è appena conclusa ha lasciato diversi strascichi e polemiche. Una delle ultime è arrivata proprio nella sfida tra il Napoli e il Pisa, che ha chiuso il turno ieri sera al Maradona, e che ha visto gli azzurri vincere a fatica per 3-2.

Tanti gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento da una parte e dall’altra. In casa azzurra ad esempio si è contestato il gol annullato ad Elmas. Ed è proprio su questo che alcuni tifosi sono arrivati ad una teoria del tutto assurda.

Linea del fuorigioco troppo sottile

Sul risultato di 0-0, il Napoli si è visto annullare il gol di Elmas in quanto nell’azione Hoijlund è partito in fuorigioco. Un offside millimetrico, che ha visto il danese essere oltre l’ultimo difensore solo con la spalla.

Sebbene l’irregolarità fosse ben visibile, le polemiche non sono mancate. Per alcuni tifosi se la linea del fuorigioco tracciata dal VAR fosse stata più doppia, il gol sarebbe stato giudicato regolare.