L’incubo è tornato: Sinner ancora nei guai per il doping | Sta volta lo stop sarà lunghissimo

Si riaffaccia l’incubo doping per Jannik Sinner. Ecco l’annuncio che ha colto tutti di sorpresa, le parole lasciano poco spazio alla fantasia.

La finale degli US Open ha consegnato la vetta del ranking ATP a Carlos Alcaraz, che ha sorpassato Jannik Sinner dopo una lunga rincorsa. Ora è lo spagnolo a guardarsi le spalle, con la sfida tra i due che riparte a distanza in Asia. La tournée in Estremo Oriente potrebbe rappresentare una chance per l’altoatesino di accorciare il margine dal primo posto della graduatoria mondiale.

A due settimane di distanza dalla finale dello Slam statunitense i due dominatori del tennis mondiale si apprestano a fare il loro ritorno nel circuito. Lo spagnolo scenderà in campo a Tokio, mentre l’italiano tornerà a giocare a Pechino. I due poi saranno presenti al Masters 1000 di Shanghai.

Nella capitale cinese Jannik Sinner è chiamato a difendere la finale conquistata lo scorso anno e persa proprio contro Alcaraz. Lo spagnolo però quest’anno ha scelto di disputare il torneo di Tokyo, lasciando campo libero all’altoatesino per accorciare in classifica.

Carlos Alcaraz, contrariamente a Sinner, dovrà difendere i 500 punti del titolo vinto l’anno scorso in Giappone. Per l’italiano è una delle poche occasioni di accorciare le lunghezze dallo spagnolo da qui al termine della stagione.

La rincorsa di Sinner in Asia e l’annuncio sul doping

Mentre la rincorsa dell’altoatesino alla corona del ranking ATP riparte dalla Cina, sullo sfondo c’è la Coppa Davis che andrà in scena a Bologna a novembre.

L’Italia ha l’occasione di riscrivere la storia del tennis, entrando nel club riservato alle squadre alle squadre in grado di vincere per due anni consecutivi sia con le donne che con gli uomini. Un finale di stagione tutto da vivere per Sinner, che però deve fare i conti con un annuncio a sorpresa che riporta a galla la vicenda clostebol.

Borg a gamba tesa su Sinner: frecciata sul doping

A far riemergere la vicenda clostebol è stato di recente Bjorn Borg. Il tennista svedese, intervistato dalla BBC, ha espresso diversi dubbi sulla positività al doping di Sinner.

Lo svedese ha infatti dichiarato: “Sono rimasto sorpreso dalla positività di Sinner. È successo in due occasioni diverse, quindi penso sia una cosa piuttosto strana.”