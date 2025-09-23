Hanno truccato tutto: anche quest’anno scandalo al Pallone d’Oro | Chiesta la revoca a Dembelè

Ousmane Dembélé ha conquistato il Pallone d’Oro, battendo la concorrenza di Lamine Yamal e non solo. Ma spunta il video che fa gridare allo scandalo.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2025 del Pallone d’Oro è stato l’attaccante francese Ousmane Dembélé del PSG. Il classe ’97 diventa il successore di Rodri, vincitore della scorsa edizione, precedendo sul podio Lamine Yamal ed il compagno di squadra Vitinha.

Il Paris Saint Germain è stato assoluto protagonista nella cerimonia transalpina, dopo i trionfi arrivati nella scorsa stagione. Il club parigino si è aggiudicato il premio come miglior squadra maschile del mondo, con Luis Enrique premiato come miglior tecnico stagionale. Anche l’ormai ex Gigio Donnarumma ha vinto il premio Yashin, come miglior portiere della scorsa stagione.

Dembélé diventa così il sesto calciatore francese della storia ad aggiudicarsi il prestigioso premio. L’ultimo transalpino a vincere il Pallone d’Oro era stato Karim Benzema. La Francia è ora la nazione più rappresentata nella competizione, con più calciatori diversi ad aver vinto il premio.

L’attaccante del PSG è stato un autentico trascinatore dei suoi la scorsa stagione. Autore di 35 gol e 16 assist in 53 partite, contando tutte le competizioni, il classe ’97 si è laureato capocannoniere in Ligue 1 con 21 reti. Ha segnato anche 8 marcature in Champions League, compresa la doppietta in finale contro l’Inter.

Dembélé sul tetto del mondo, ma spunta il video dello scandalo

Anche quest’anno non sono mancate polemiche intorno all’assegnazione del premio del miglior calciatore del mondo. Lo scorso anno fu il Real Madrid a sollevare un polverone intorno alla mancata vittoria di Vinicius, superato da Rodri nel 2024.

Proprio per evitare polemiche del genere a partire da questa edizione gli organizzatori hanno deciso di non svelare in anticipo il nome del vincitore. I Blancos avevano deciso di disertare la premiazione proprio dopo aver scoperto che il premio non sarebbe andato al brasiliano lo scorso anno.

Pallone d’Oro truccato, il video che ha sorpreso il web

Ma, nonostante le premesse di riservatezza, c’è un video che circola da ieri sui social network che ha fatto rizzare le antenne. A pubblicarlo su Instagram è stato Omar Danaya, che ben tre ore prima dell’annuncio ufficiale ha mostrato le immagini dell’attaccante francese con in mano il prestigioso premio.

Anche i tifosi italiani hanno partecipato alla discussione virtuale. La pagina Instagram Pallaocampo ha evidenziato come questo video fosse stato pubblicato con largo anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale. Tra i tanti commenti degli appassionati c’è chi punta il dito su immagini create con Intelligenza Artificiale, considerando che non si vedeva l’orologio indossato dal calciatore nella cerimonia.