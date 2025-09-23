Cairo esonera Baroni: già preso il nuovo allenatore | Contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza

Svolta in Serie A: il presidente del Torino starebbe per esonerare Marco Baroni, e a quanto pare avrebbe già scelto il nome del sostituto.

Gli esoneri degli allenatori rappresentano una delle dinamiche più frequenti e discusse nel mondo del calcio. La figura del tecnico, al centro della gestione sportiva e tattica di una squadra, è spesso soggetta a valutazioni costanti da parte di dirigenti, tifosi e media. Quando i risultati non corrispondono alle aspettative, la società può decidere di interrompere il rapporto di lavoro, nel tentativo di dare una svolta alla stagione.

Le ragioni di un esonero non riguardano solo i risultati sportivi. In alcuni casi entrano in gioco difficoltà di gestione del gruppo, contrasti con la dirigenza o esigenze legate a strategie di lungo periodo. La decisione è quasi sempre complessa, poiché comporta anche valutazioni economiche legate ai contratti e all’ingaggio di un eventuale successore.

Gli effetti di un cambio in panchina possono essere immediati o manifestarsi nel medio termine. Alcune squadre riescono a ritrovare motivazione e continuità, mentre altre faticano a trovare stabilità nonostante la nuova guida tecnica. Gli esoneri, pur essendo parte integrante del calcio moderno, evidenziano quanto il ruolo dell’allenatore sia esposto a pressioni continue. Si tratta di momenti che segnano non solo il percorso professionale dei tecnici coinvolti, ma anche le strategie e le ambizioni delle società.

Il Torino cambia allenatore

In Serie A fino ad ora non ci sono stati ancora esoneri nella nuova stagione. E’ vero che siamo solo alla quarta giornata di campionato, ma è altrettanto vero che spesso a questo punto del campionato qualche panchina era già saltata.

La prima cacciata di un tecnico però potrebbe presto arrivare, e riguarderebbe Marco Baroni. La stagione del Torino fino ad ora è stata piuttosto negativa, e l’ultimo pesante ko casalingo per 3-0 con l’Atalanta non è piaciuto affatto ad Urbano Cairo, che sta valutando un cambio di allenatore.

Ecco chi arriva sulla panchina granata

Qualora Marco Baroni venisse realmente esonerato, al suo posto il Toro potrebbe chiamare in panchina Raffaele Palladino, che appare come il favorito dai media per approdare in granata.

Allo stesso modo però non sono da escludere altri nomi, come ad esempio quello di un clamoroso ritorno di Paolo Vanoli.