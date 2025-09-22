Walter Novellino accetta la chiamata: ultima panchina della carriera | Proverà a fare l’impresa

Dopo l’avventura alla guida della Juve Stabia per Walter Novellino potrebbe concretizzarsi un’altra chance, l’ultima della sua carriera

Dopo l’addio alla Juve Stabia, che nel 2023 allenò quando il club campano era iscritto al campionato di Serie C, Walter Alfredo Novellino aveva lasciato intendere come quello fosse da considerare l’ultimo capitolo della sua lunga storia di allenatore.

Una storia iniziata nel lontano 1992 sulla panchina del Perugia, la squadra in cui intorno alla metà degli anni settanta si mise in grande evidenza da calciatore, tanto da attirare le attenzioni dei club più importanti.

Nell’estate del 1978 fu acquistato dal Milan su precisa indicazione di Nils Liedholm, il grande allenatore svedese che proprio nella stagione successiva guidò il Diavolo alla conquista dello scudetto numero 10 della sua storia, quello della stella.

È stato invece all’inizio degli anni novanta che Novellino mosse i suoi primi passi da tecnico, un cammino lunghissimo e ricco di soddisfazioni. Il club in cui ha militato di più è stato la Sampdoria, sulla cui panchina è rimasto per ben 5 stagioni.

Novellino torna sul ‘luogo del delitto’

Alla guida dei blucerchiati l’ex attaccante irpino ha ottenuto grandi soddisfazioni non solo sul terreno di gioco: “Genova è diventata la mia città, mi sono trovato benissimo e ho un ricordo splendido di quei cinque anni trascorsi lì“.

Ricordi che potrebbero tornare improvvisamente d’attualità: la Sampdoria infatti dopo le prime quattro giornate del campionato di Serie B occupa l’ultimo posto in classifica con zero punti, frutto di 4 sconfitte e nessun pareggio.

Il ritorno di Novellino, non può non cedere al richiamo del cuore

Un ruolino di marcia inaccettabile per una squadra partita con legittime ambizioni, quanto meno legate a una qualificazione ai play off promozione, e che invece si ritrova ad essere il fanalino di coda in deprimente solitudine. L’attuale allenatore Massimo Donati continua a dichiararsi ottimista e fiducioso in vista del prosieguo della stagione ma i tifosi sono in subbuglio e la stessa dirigenza è quanto meno perplessa.

Infatti da qualche ora sta circolando l’indiscrezione secondo cui in caso di ulteriore ko sabato prossimo contro il Bari la Sampdoria darebbe il benservito a Donati e uno dei candidati a prenderne il posto sarebbe proprio Walter Novellino. Per uscire dalla tempesta è necessaria una guida esperta, un tecnico di lungo corso e che conosca l’ambiente. Staremo a vedere.