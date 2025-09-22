Tragedia Donnarumma: problema serissimo | Arriva al Mondiale (se ci andiamo) in una condizione pietosa

Brutte notizie per Gigio Donnarumma dopo l’esordio vincente in Premier League. L’estremo difensore rischia di arrivare al Mondiale, sempre se l’Italia ci arriva, in pessime condizioni.

Dopo il tormentato addio dal PSG, Gigio Donnarumma si è preso da subito la scena in Premier League. Il portierone italiano ha debuttato col Manchester City, vincendo per 3 a 0 il derby contro lo United. L’estremo difensore della Nazionale azzurra ha mantenuto la porta inviolata contro i Red Devils, rendendosi autore di un paio di interventi prodigiosi.

Il suo trasferimento al Manchester City è stato uno degli ultimi grandi colpi della sessione estiva di calciomercato. Il talentuoso portiere ha salutato il PSG dopo quattro stagioni intense, culminate con la conquista della Champions League nella finale contro l’Inter la scorsa annata.

Il contratto in scadenza con i parigini, e l’arrivo di Lucas Chevalier alla corte di Luis Enrique, gli hanno però chiuso le porte del club campione d’Europa in questa stagione. La chiamata di Pep Guardiola non si è fatta attendere ed il classe ’99 ha ripagato da subito la fiducia dei Citizens con le sue prodezze.

Anche Erling Halaand ha tributato il nuovo compagno di squadra. Il bomber norvegese, al momento di ricevere il premio come migliore in campo del match, ha parlato in toni entusiasti dell’esordio dell’estremo difensore in Inghilterra.

Donnarumma subito protagonista col Manchester City

C’è anche la firma dei suoi guantoni sul trionfo del derby di Manchester da parte dei Citizens. Osservatore interessato dell’evolversi della carriera del portiere italiano è senza dubbio Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Gli azzurri sembrano condannati a giocarsi la qualificazione ai Mondiali tramite gli spareggi e per il neo CT avere un Donnarumma così in forma non può che essere una buona notizia. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito al web dopo l’esordio del portiere in Premier League.

Donnarumma e i problemi di calvizie, la foto fa il giro del web

Nulla di drammatico, ma piuttosto un tocco di colore sui social network nei confronti del portiere campano. La pagina Facebook Calcio Raffinato ha mostrato una foto in allenamento con il Manchester City dell’estremo difensore azzurro.

La calvizie del classe ’99 è evidente ed ha scatenato tanti commenti sul web. Se l’Italia dovesse qualificarsi al Mondiale il portiere potrebbe presentarsi completamente calvo di questo passo.