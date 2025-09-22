Terremoto Champions: Inter aiutata l’anno scorso contro il Barcellona | La UEFA svela i documenti

Esplode il caso in Champions League che tira in ballo anche la qualificazione in finale dell’Inter, ai danni del Barcellona. La UEFA ha confessato i propri errori e fatto marcia indietro.

È ufficialmente iniziata la fase a campionato della nuova Champions League. Durante la prima giornata è arrivato il pirotecnico pareggio della Juventus, che ha riacciuffato sul 4-4 i tedeschi del Borussia Dortmund a Torino. Non sono mancati risultati a sorpresa dopo i primi incroci della massima competizione europea.

Il PSV è stato sconfitto in casa dai belgi del Saint Gilloise, mentre il Benfica è caduto contro ogni pronostico contro il Qarabag in Portogallo. Il Real Madrid ha superato di misura il Marsiglia di De Zerbi. Tutto facile per l’Arsenal in casa dell’Athletic Bilbao e vittoria col minino scarto del Tottenham, ai danni del Villarreal.

Cresce l’attesa per il debutto delle altre squadre italiane. Cristian Chivu affronta il suo passato in casa Inter, facendo visita all’Ajax nella prima giornata della League Phase. Impegni proibitivi per l’Atalanta, ospite dei campioni in carica del PSG, e per il Napoli. La squadra di Antonio Conte debutterà in casa del Manchester City.

A margine dei primi incroci della nuova edizione c’è una grossa novità nel regolamento da parte della UEFA, che avrebbe potuto cambiare totalmente lo scenario lo scorso anno proprio per l’Inter, ma non solo.

Sorteggio turni eliminatori Champions, la UEFA cambia le regole

Lo scorso anno l’ultimo acuto della stagione nerazzurra è stata la semifinale di Champions League contro il Barcellona. La squadra, allora guidata da Inzaghi, pareggiò l’andata in trasferta per 3-3, imponendosi poi a San Siro nel folle 4-3 finale.

Nella scorsa edizione la scelta dei campi su cui disputare le sfide ad eliminazione diretta, tra andata e ritorno, era affidata ad un sorteggio. Da quest’anno cambiano però le regole.

Nuovo regolamento Champions, cosa cambia nei turni eliminatori

Da questa edizione la fase a campionato avrà ancora più importanza nel percorso verso la finale. L’anno scorso la scelta dei campi era affidata al caso, anche se è evidente che c’è un leggero vantaggio nel giocare la sfida di ritorno tra le mura amiche, come fu per l’Inter.

Da questa edizione la squadra meglio piazzata nella prima fase della Champions League giocherà sempre di diritto la sfida di ritorno in casa.